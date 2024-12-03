Один из лидеров Динамо вернется в игру только весной
Пихаленка на поле ждать пока не приходится
По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок вернется на поле только во второй части текущего сезона.
Ранее наставник киевлян Александр Шовковский подтверждал, что у хавбека достаточно серьезное повреждение, однако сроки восстановления не называл.
«Уже аж на весну планируется возвращение. Насколько я понял, уже тогда мы его увидим. Сейчас форсировать его возвращение не будут. Хотя видно, что команде не хватает Пихаленка, он дал бы больше шансов для ротации», – сказал Цыганык.
В нынешнем сезоне игрок провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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