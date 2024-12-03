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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:08
779
0

Один из лидеров Динамо вернется в игру только весной

Пихаленка на поле ждать пока не приходится

03 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:08
779
0
Один из лидеров Динамо вернется в игру только весной
ФК Динамо Киев. Александр Пихальонок

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок вернется на поле только во второй части текущего сезона.

Ранее наставник киевлян Александр Шовковский подтверждал, что у хавбека достаточно серьезное повреждение, однако сроки восстановления не называл.

«Уже аж на весну планируется возвращение. Насколько я понял, уже тогда мы его увидим. Сейчас форсировать его возвращение не будут. Хотя видно, что команде не хватает Пихаленка, он дал бы больше шансов для ротации», – сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне игрок провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Динамо Киев Александр Пихаленок Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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