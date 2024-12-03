Один из лидеров Динамо вернется в игру только весной

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок вернется на поле только во второй части текущего сезона.

Ранее наставник киевлян Александр Шовковский подтверждал, что у хавбека достаточно серьезное повреждение, однако сроки восстановления не называл.

«Уже аж на весну планируется возвращение. Насколько я понял, уже тогда мы его увидим. Сейчас форсировать его возвращение не будут. Хотя видно, что команде не хватает Пихаленка, он дал бы больше шансов для ротации», – сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне игрок провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.