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  4. Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
Англия
02 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 02 декабря 2024, 11:45
1725
1

Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю

Искусственный интеллект поставил Райана Гиггза на первое место

02 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 02 декабря 2024, 11:45
1725
1
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гиггз

Английская Премьер-лига является одним из сильнейших чемпионатов в мировом футболе. Многие звезды футбола в разное время играли в местном чемпионате.

Портал GiveMeSport обратился к искусственному интеллекту для создания рейтинга лучших футболистов Английской Премьер-лиги за всю историю. В тройке оказались два представителя «Манчестер Юнайтед» – Райан Гиггз занял первое место, а Криштиану Роналду оказался на третьей позиции.

На втором месте находится бывший представитель лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Интересно, что в списке оказались только два футболиста, которые играют в Англии до сих пор. Это защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (он на 14-й позиции) и игрок «Арсенала» Рахим Стерлинг (20-е место).

Рейтинг лучших футболистов Английской Премьер-лиги за всю историю (по версии Chat GPT):

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика искусственный интеллект Райан Гиггз Тьерри Анри Криштиану Роналду Алан Ширер Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Пол Скоулз Уэйн Руни Эрик Кантона Давид Сильва Патрик Виейра Джон Терри Серхио Агуэро Вирджил ван Дейк Рой Кин Робби Фаулер Деннис Бергкамп Луис Суарес Яя Туре Рахим Стерлинг
Микола Титюк Источник: GiveMeSport
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Saar
Він Ністельроя , взагалі, не в списку🙄🙄
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