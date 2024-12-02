Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю

Английская Премьер-лига является одним из сильнейших чемпионатов в мировом футболе. Многие звезды футбола в разное время играли в местном чемпионате.

Портал GiveMeSport обратился к искусственному интеллекту для создания рейтинга лучших футболистов Английской Премьер-лиги за всю историю. В тройке оказались два представителя «Манчестер Юнайтед» – Райан Гиггз занял первое место, а Криштиану Роналду оказался на третьей позиции.

На втором месте находится бывший представитель лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Интересно, что в списке оказались только два футболиста, которые играют в Англии до сих пор. Это защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (он на 14-й позиции) и игрок «Арсенала» Рахим Стерлинг (20-е место).

Рейтинг лучших футболистов Английской Премьер-лиги за всю историю (по версии Chat GPT):