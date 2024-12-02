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  4. Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Испания
02 декабря 2024, 03:44 |
638
0

Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону

Кевин де Брюйне сменит клуб

02 декабря 2024, 03:44 |
638
0
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.

У бельгийской суперзвезды заканчивается контракт, он хочет сменить клуб. Де Брюйне долгое время вызывает интерес у саудовских клубов, однако сам бельгиец хочет остаться в Европе. Этим готова воспользоваться «Барселона», которая летом 2025 года предложит ему контракт. Самому Де Брюйне тоже интересно поработать под руководством Ганса-Дитера Флика.

Де Брюйне провел в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч.

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Кевин де Брюйне Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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