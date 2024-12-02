Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.

У бельгийской суперзвезды заканчивается контракт, он хочет сменить клуб. Де Брюйне долгое время вызывает интерес у саудовских клубов, однако сам бельгиец хочет остаться в Европе. Этим готова воспользоваться «Барселона», которая летом 2025 года предложит ему контракт. Самому Де Брюйне тоже интересно поработать под руководством Ганса-Дитера Флика.

Де Брюйне провел в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч.