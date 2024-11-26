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Англия
26 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
194
0

Свободный агент. Барселона может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч

Руководство «сине-гранатовых» не покидает идея бесплатного подписания Мохамеда Салаха

26 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
194
0
Свободный агент. Барселона может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком «Барселоны» летом, сообщает SPORT.

Контракт 32-летнего вингера заканчивается летом 2025-го года, а новое соглашение между игроком и его клубом и близко не готово. Египтянин разочарован этой ситуацией и может сменить клуб по окончанию контракта, чем хотят воспользоваться каталонцы.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 10 асистов.

Мохамед Салах является фаворитом на «Золотой мяч».

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Ливерпуль Барселона Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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