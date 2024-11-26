Свободный агент. Барселона может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком «Барселоны» летом, сообщает SPORT.

Контракт 32-летнего вингера заканчивается летом 2025-го года, а новое соглашение между игроком и его клубом и близко не готово. Египтянин разочарован этой ситуацией и может сменить клуб по окончанию контракта, чем хотят воспользоваться каталонцы.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 10 асистов.

Мохамед Салах является фаворитом на «Золотой мяч».