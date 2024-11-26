Англия26 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
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Свободный агент. Барселона может бесплатно получить фаворита на Золотой мяч
Руководство «сине-гранатовых» не покидает идея бесплатного подписания Мохамеда Салаха
26 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
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Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком «Барселоны» летом, сообщает SPORT.
Контракт 32-летнего вингера заканчивается летом 2025-го года, а новое соглашение между игроком и его клубом и близко не готово. Египтянин разочарован этой ситуацией и может сменить клуб по окончанию контракта, чем хотят воспользоваться каталонцы.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 10 асистов.
Мохамед Салах является фаворитом на «Золотой мяч».
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