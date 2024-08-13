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  4. Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Испания
13 августа 2024, 21:21 |
1332
0

Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце

Скорее всего, украинец проведет сезон 2024/25 в королевском клубе

13 августа 2024, 21:21 |
1332
0
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Жорже Мендеш, португальский агент украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщил руководству королевского клуба, что, вероятно, его клиент проведет сезон 2024/25 в составе «сливочных». Об этом сообщает Defensa Central.

При этом 25-летний футболист до сих пор не продлил контракт с клубом, поэтому пока неизвестно, собирается ли он подписать новый трудовой договор, или покинет команду летом 2025 года на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообещал Андрею Лунину увеличить количество его игрового времени.

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Андрей Лунин Жорже Мендеш Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: DefensaCentral
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