Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце

Жорже Мендеш, португальский агент украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщил руководству королевского клуба, что, вероятно, его клиент проведет сезон 2024/25 в составе «сливочных». Об этом сообщает Defensa Central.

При этом 25-летний футболист до сих пор не продлил контракт с клубом, поэтому пока неизвестно, собирается ли он подписать новый трудовой договор, или покинет команду летом 2025 года на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообещал Андрею Лунину увеличить количество его игрового времени.