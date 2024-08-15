ВИДЕО. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира чеху Иржи Легечке во втором круге Мастерса в Цинциннати.

После первого сета Даниил жестко раскритиковал своего тренера Жиля Сервару, который сидел на трибунах.

«Пошел ты на ***, б****. Твоя х**** не работает. Твоя х**** не работает!

Сделай что-то, б****! Что за на ***, б****?! Сделай, б****, что-то, й****** в рот. Помоги б****», – прокричал теннисист на русском языке, которым не владеет тренер.

Судья на вышке Орели Торт вынесла Медведеву предупреждение за брань, но он пытался доказать свою невиновность:

«Почему вы даете мне предупреждение? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, вы ничего не сделали. Я разговариваю сам с собой... В чем проблема?», – возмутился Медведев.

После этого судья сказала ему, что слышала его слова и что у нее нет другого выбора, кроме как вынести ему предупреждение.