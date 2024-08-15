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  4. ВИДЕО. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
ATP
15 августа 2024, 14:55 | Обновлено 15 августа 2024, 15:00
946
7

ВИДЕО. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати

Даниил еще и пытался оспорить предупреждение

15 августа 2024, 14:55 | Обновлено 15 августа 2024, 15:00
946
7
ВИДЕО. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира чеху Иржи Легечке во втором круге Мастерса в Цинциннати.

После первого сета Даниил жестко раскритиковал своего тренера Жиля Сервару, который сидел на трибунах.

«Пошел ты на ***, б****. Твоя х**** не работает. Твоя х**** не работает!
Сделай что-то, б****! Что за на ***, б****?! Сделай, б****, что-то, й****** в рот. Помоги б****», – прокричал теннисист на русском языке, которым не владеет тренер.

Судья на вышке Орели Торт вынесла Медведеву предупреждение за брань, но он пытался доказать свою невиновность:

«Почему вы даете мне предупреждение? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, вы ничего не сделали. Я разговариваю сам с собой... В чем проблема?», – возмутился Медведев.

После этого судья сказала ему, что слышала его слова и что у нее нет другого выбора, кроме как вынести ему предупреждение.

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Даниил Медведев ATP Цинциннати ненормативная и нецензурная лексика видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 7
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Saar
гандони-терористи  кацапські вони і "нейтральні" - гандони!
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+6
Serhii P.
Кацапський долбойоб
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+5
vbrjkf
Ці вислови в кацапів вже забиті в шкільну програму. От вони ними і спілкуються, поскільки іншого не знають...
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+3
Виктор Войцеховский
Это ломка после спрыгивания с бутылки, как у всех касапов.
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+2
Falko
А Медвед, виявляється, поліглот. Таких на Болотах ще пошукати. Не здивуюсь, якщо його визнають іноагентом )
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0
Muskrat2
Посадіть його в клітку та зробіть надпис +18. Чому я та діти мають слухати ці кацапські брудні лайки?
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0
Olex
Суддя образила почуття усіх віруючих на болотах. Бо це однозначно була молитва. 
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0
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