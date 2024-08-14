ВИДЕО. «Вы – тигры». Усик сыграл в футбол с военными с ампутациями
Боксер посетил тренировку команды Шахтер Стальные
Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку и сыграл в футбол с командой военных, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем (ампутации) после участия в войне против россии.
– Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотреть на эти эмоции – это крутяк! Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе ФК «Шахтер» создать такую команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями, и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт.
Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина переиграла Ван Яфань в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США
14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей