ВИДЕО. «Вы – тигры». Усик сыграл в футбол с военными с ампутациями

Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку и сыграл в футбол с командой военных, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем (ампутации) после участия в войне против россии.

– Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотреть на эти эмоции – это крутяк! Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе ФК «Шахтер» создать такую ​​команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями, и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт.

Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу.