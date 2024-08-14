Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 18:28 |
481
1

ВИДЕО. «Вы – тигры». Усик сыграл в футбол с военными с ампутациями

Боксер посетил тренировку команды Шахтер Стальные

14 августа 2024, 18:28 |
481
1
ВИДЕО. «Вы – тигры». Усик сыграл в футбол с военными с ампутациями
ФК Шахтер

Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку и сыграл в футбол с командой военных, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем (ампутации) после участия в войне против россии.

– Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотреть на эти эмоции – это крутяк! Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе ФК «Шахтер» создать такую ​​команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями, и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт.

Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу.

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Александр Усик Шахтер Донецк российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Демід Романчиков
Це красиво ❤️Хлопці герої... Таких потрібно підтримувати 
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