Обнародовано расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей третьего предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.

В третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – девять победителей второго предварительного этапа и семь команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Кубок Украины-2024/2025. Третий предварительный этап

21.08.2024

13:00. «Олимпия» (Савинцы) – «Заря» (Луганск). Горишние Плавни. Стадион «Юность».

15:00. «Пробой» (Городенка) – «Ингулец» (Петрово). Городенка. Стадион «Колос».

16:00. «Минай» (Минай) – «Виктория» (Сумы). Минай. Стадион «Минай-Арена».

17:00. «Колос» (Ковалевка) – «Оболонь» (Киев). Ковалевка. Стадион «Колос».

17:00. «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) – «Буковина» (Черновцы). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион.

18:00. «Карпаты» (Львов) – «Черноморец» (Одесса). Львов. Стадион «Украина».

22.08.2024

13:00. «Кудровка» (Кудровка) – ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион «Юбилейный».

17:00. «Металлист 1925» (Харьков) – «Верес» (Ровно). Киев. Стадион «Левый берег».

В 1/8 финала примут участие 16 команд – восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата – 30 октября.