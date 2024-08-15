ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Андрей – о триумфе «галактикос» в поединке с «Аталантой»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу команды над «Аталантой» из Бергамо (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА, который вечером 14 августа состоялся в Варшаве.
Напомним, в составе мадридцем по голу забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.
«Чемпионы Суперкубка», – написал Лунин в инстаграме, где поделился с подписчиками серией фотографий с чествования после финального свистка.
Ранее сообщалось, что после победы «Реала» над «Аталантой» Лука Модрич и Дани Карвахаль стали обладателями уникального статуса в Европе.
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