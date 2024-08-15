Модрич и Карвахаль стали обладателями уникального статуса в Европе

В среду, 14 августа, в Варшаве определился победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

После победы «Реала» капитан и полузащитник команды Лука Модрич, а также защитник «сливочных» Дани Карвахаль стали самыми титулованным игроками в истории Суперкубка УЕФА.

Испанец и хорват подняли над головой почетный супертрофей в пятый раз. Карвахаль и Модрич побеждали в матчах за Суперкубок Европы в 2014, 2016, 2017, 2022 и 2024 годах. Лишь в матче за Суперкубок 2018 мадридцы потерпели поражение.

Ко всему прочему, Карвахаль является единственным игроком в истории, выходившим в стартовом составе своей команды в шести Суперкубках УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал», обыграв «Аталанту», установил уникальное достижение в XXI-м веке.