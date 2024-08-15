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Испания
15 августа 2024, 02:38 | Обновлено 15 августа 2024, 02:47
48
0

Реал, обыграв Аталанту, установил уникальное достижение в XXI-м веке

Мадридцы завоевали Суперкубок УЕФА 2024

15 августа 2024, 02:38 | Обновлено 15 августа 2024, 02:47
48
0
Реал, обыграв Аталанту, установил уникальное достижение в XXI-м веке
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 августа, в Варшаве определился победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Добившись победы над «Аталантой» в поединке за Суперкубок УЕФА 2024, «Реал» стал автором уникального достижения в XXI-м веке. Он выиграл все 15 финалов международных турниров против клубов не из Испании.

Ранее в УЕФА дали оценку победе «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

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Реал Мадрид Аталанта Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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