Реал, обыграв Аталанту, установил уникальное достижение в XXI-м веке

В среду, 14 августа, в Варшаве определился победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Добившись победы над «Аталантой» в поединке за Суперкубок УЕФА 2024, «Реал» стал автором уникального достижения в XXI-м веке. Он выиграл все 15 финалов международных турниров против клубов не из Испании.

Ранее в УЕФА дали оценку победе «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.