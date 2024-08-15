В УЕФА дали оценку победе Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Мадридцы обыграли «Аталанту»
В среду, 14 августа, в Варшаве определился победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.
«Голы Федерико Вальверде и дебютанта Килиана Мбаппе помогли «Реалу» завоевать рекордный шестой Суперкубок УЕФА, обыграв «Аталанту» на Национальном стадионе в Варшаве. Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим пять турниров.
Атакующая команда «Реала», в составе которой Мбаппе впервые вышел на поле после своего летнего переезда, уверенно владела мячом в первые минуты матча, пока «Аталанта» не бросилась в погоню. Однако вскоре команда Джан Пьеро Гасперини начала сдавать позиции, но опасный диагональный проход Давиде Дзаппакосты послужил предупреждением для победителей Лиги чемпионов.
Исак Хин бросился на помощь, чтобы заблокировать первую возможность Мбаппе, а удар Вальверде пришелся мимо вытянутой ноги Винисиуса Жуниора, и «лос бланкос» создали целый ряд моментов.
Но «Аталанта» медленно продвигалась вперед, и Эдеру Милитао пришлось отвести удар Мартина де Рона в сторону. Затем рывок Адемолы Лукмана с линии штрафной был пресечен Антонио Рюдигером, а спустя несколько секунд Джуд Беллингем пробил точно в цель, [но не забил].
В последнем действии интригующего первого тайма Винисиус Жуниор вывел Родриго на свободное пространство в пределах штрафной, однако удар бразильца с разворота пришелся в перекладину.
Мбаппе рванул вперед, но пробил мимо, так как «Реал» Мадрид вернулся на поле [после перерыва] с повышенным чувством срочности. Однако почти сразу же Тибо Куртуа пришлось лететь влево и парировать отличный удар Марио Пашалича головой.
На 59-й минуте команда Карло Анчелотти наконец-то вышла вперед: Беллингем нашел Винисиуса Жуниора, чей удар с внешней стороны ворот оказался на блюдечке с голубой каемочкой для Вальверде.
Девять минут спустя Мбаппе подхватил точный пас Беллингема и удвоил преимущество Мадрида, забив свой первый гол за новый клуб.
Победители Лиги чемпионов 2024 года выстояли, а «Аталанта» упорно шла вперед и завоевала свое первое серебро в сезоне», – говорится в отчете пресс-службы УЕФА о матче «Реал» – «Аталанта» за европейский Суперкубок.
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