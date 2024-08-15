В УЕФА дали оценку победе Реала в матче за Суперкубок УЕФА

В среду, 14 августа, в Варшаве определился победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

«Голы Федерико Вальверде и дебютанта Килиана Мбаппе помогли «Реалу» завоевать рекордный шестой Суперкубок УЕФА, обыграв «Аталанту» на Национальном стадионе в Варшаве. Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим пять турниров.

Атакующая команда «Реала», в составе которой Мбаппе впервые вышел на поле после своего летнего переезда, уверенно владела мячом в первые минуты матча, пока «Аталанта» не бросилась в погоню. Однако вскоре команда Джан Пьеро Гасперини начала сдавать позиции, но опасный диагональный проход Давиде Дзаппакосты послужил предупреждением для победителей Лиги чемпионов.

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Исак Хин бросился на помощь, чтобы заблокировать первую возможность Мбаппе, а удар Вальверде пришелся мимо вытянутой ноги Винисиуса Жуниора, и «лос бланкос» создали целый ряд моментов.

Но «Аталанта» медленно продвигалась вперед, и Эдеру Милитао пришлось отвести удар Мартина де Рона в сторону. Затем рывок Адемолы Лукмана с линии штрафной был пресечен Антонио Рюдигером, а спустя несколько секунд Джуд Беллингем пробил точно в цель, [но не забил].

В последнем действии интригующего первого тайма Винисиус Жуниор вывел Родриго на свободное пространство в пределах штрафной, однако удар бразильца с разворота пришелся в перекладину.

Мбаппе рванул вперед, но пробил мимо, так как «Реал» Мадрид вернулся на поле [после перерыва] с повышенным чувством срочности. Однако почти сразу же Тибо Куртуа пришлось лететь влево и парировать отличный удар Марио Пашалича головой.

На 59-й минуте команда Карло Анчелотти наконец-то вышла вперед: Беллингем нашел Винисиуса Жуниора, чей удар с внешней стороны ворот оказался на блюдечке с голубой каемочкой для Вальверде.

Девять минут спустя Мбаппе подхватил точный пас Беллингема и удвоил преимущество Мадрида, забив свой первый гол за новый клуб.

Победители Лиги чемпионов 2024 года выстояли, а «Аталанта» упорно шла вперед и завоевала свое первое серебро в сезоне», – говорится в отчете пресс-службы УЕФА о матче «Реал» – «Аталанта» за европейский Суперкубок.