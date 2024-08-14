Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень

Вечером 13 августа состоялся один ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25.

Петрокуб из маленького города Хынчешты (12,5 тысяч жителей) в Молдове сыграл на выезде вничью с командой Нью-Сейнтс из Уэльса (0:0). По одному игроку каждой команды получили красные карточки в конце первого тайма.

В первом матче клуб из Молдовы минимально победил (1:0). И по сумме двух матчей вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Далее в Лиге Европы Петрокуб встретится с болгарским Лудогорцем, который проиграл Карабаху из Азербайджана с разгромным счетом 2:7 и перешел из Q3 ЛЧ в Q4 ЛЕ.

Если Петрокуб выиграет противостояние, то попадет в основной раунд Лиги Европы, а если проиграет – то всю осень будет играть в Лиге конференций.

Лига Европы 2024/2025

3-й раунд квалификации (Q3). Ответный матч, 13 августа

Нью-Сейнтс (Уэльс) — Петрокуб (Молдова) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Удаления: Уильямс, 40 – Пушкаш, 45+2

Все матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы

Пары 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы