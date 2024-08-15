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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 15:02 | Обновлено 15 августа 2024, 15:04
489
0

Источник: Ван Леувен возвращается в Украину. Все решено

Экс-тренер «Шахтера» и «Зари» возглавит «Металлист 1925»

15 августа 2024, 15:02 | Обновлено 15 августа 2024, 15:04
489
0
Источник: Ван Леувен возвращается в Украину. Все решено
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

55-летний нидерландский тренер Патрик ван Леувен вновь будет работать в украинском футболе, в котором он ранее трудился во главе луганской «Зари» и донецкого «Шахтера».

Сообщается, что ван Леувен договорился о сотрудничестве с харьковским клубом «Металлист 1925», который в новом сезоне 2024/2025 играет в Первой лиге после вылета из УПЛ.

Ожидается, что к исполнению своих обязанностей Патрик ван Леувен приступит уже в августе, как только будут окончательно улажены все юридические нюансы сотрудничества.

В штаб ван Леувена якобы войдут его помощники в «Заре» и «Шахтере» – ассистент Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок, а также специалист по ОФП Валерий Блохин.

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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Виктор Войцеховский
Ну это уровень. В 1 лигу после Шлюхтаря. Легенда
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