Источник: Ван Леувен возвращается в Украину. Все решено
Экс-тренер «Шахтера» и «Зари» возглавит «Металлист 1925»
55-летний нидерландский тренер Патрик ван Леувен вновь будет работать в украинском футболе, в котором он ранее трудился во главе луганской «Зари» и донецкого «Шахтера».
Сообщается, что ван Леувен договорился о сотрудничестве с харьковским клубом «Металлист 1925», который в новом сезоне 2024/2025 играет в Первой лиге после вылета из УПЛ.
Ожидается, что к исполнению своих обязанностей Патрик ван Леувен приступит уже в августе, как только будут окончательно улажены все юридические нюансы сотрудничества.
В штаб ван Леувена якобы войдут его помощники в «Заре» и «Шахтере» – ассистент Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок, а также специалист по ОФП Валерий Блохин.
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