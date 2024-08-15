Источник: Ван Леувен возвращается в Украину. Все решено

55-летний нидерландский тренер Патрик ван Леувен вновь будет работать в украинском футболе, в котором он ранее трудился во главе луганской «Зари» и донецкого «Шахтера».

Сообщается, что ван Леувен договорился о сотрудничестве с харьковским клубом «Металлист 1925», который в новом сезоне 2024/2025 играет в Первой лиге после вылета из УПЛ.

Ожидается, что к исполнению своих обязанностей Патрик ван Леувен приступит уже в августе, как только будут окончательно улажены все юридические нюансы сотрудничества.

В штаб ван Леувена якобы войдут его помощники в «Заре» и «Шахтере» – ассистент Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок, а также специалист по ОФП Валерий Блохин.