В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ

В рядах шотландского клуба «Рейнджерс» из Глазго оценили домашнее поражение со счетом 0:2 от киевского «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов, которое выбило команду из чемпионского евротурнира.

«Десять игроков из «Рейнджерс» потеряли надежду на попадание в Лигу чемпионов УЕФА против киевского «Динамо», которое победило со счетом 2:0 на «Хэмпден Парк».

Во втором тайме арбитр Марко Гуида удалил Жефте за толчок локтем, хотя на повторе было видно, что бразилец просто перепрыгнул своего соперника.

И несмотря на мужественные усилия команды Филиппа Клемана, когда счет оставался равным 1:1 по сумме двух встреч, «Рейнджерс» в итоге не добился своего благодаря поздним голам Александра Пихалонка и Назара Волошина.

Это означает, что «Рейнджерс» выбывает в групповой этап Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в конце этого месяца.

В составе «Джерс» произошло два изменения по сравнению с командой, которая в выходные победила «Мазервелл». Клемент выпустил Росса Маккосланда и Джефте вместо Скотта Райта и Вацлава Черны.

Гости создали первую возможность в матче, хотя и полушанс, когда Владислав Кабаев прошел по левому флангу и сделал передачу на Андрея Ярмоленко, забившего гол на прошлой неделе, но мяч пролетел мимо бывшего игрока «Вест Хэма».

«Рейнджерс» потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки, и Джефте стал первой попыткой в команде Клемана, когда он взлетел выше всех, чтобы принять передачу Джеймса Тавернье из глубины поля, а затем ударил головой в газон и пробил мимо цели.

Бразилец, подписавший соглашение летом, был самой яркой искрой «Джерс» в начале матча. Он попал в блокнот судьи за несвоевременный вызов на получасовой отметке через несколько минут после того, как точная передача нашла голову Сириэля Дессерса, который кивнул головой прямо в благодарные руки голкипера киевского «Динамо».

О вязкости поединка, идеально настроенного на нейтральную игру после ничьей 1:1 в Люблине семь дней назад, говорит тот факт, что самый опасный момент «Рейнджерс» в первом тайме возник на контратаке.

После розыгрыша штрафного удара Дессерс ловко разобрался в пространстве и, сохранив владение мячом, позволил Россу Маккослану выскочить на открытое пространство. Североирландец перевел мяч на свой излюбленный правый фланг на краю штрафной, но удар получился несильным, и Георгий Бущан ловко отбил мяч.

В перерыве на поле появился Вацлав Черны, который в субботу порадовал болельщиков «Рейнджерс» эффектным ударом в матче с «Мазервеллом».

Однако уже через четыре минуты после возобновления игры «Рейнджерс» остался вдесятером, когда Джефте получил вторую желтую карточку за нарушение правил в воздухе.

Выйдя на поле, Клеман выглядел совершенно озадаченным решением, а беглый просмотр повтора показал, что босс «Джерс» был прав, учитывая безобидный и неизбежный характер контакта с бразильцем.

Решение, безусловно, разожгло поддержку «Рейнджерс», хотя численное преимущество в пользу киевского «Динамо» почти сразу же принесло дивиденды, когда Александр Караваев в переходном периоде обошел защиту «Джерс», но смог лишь неточно пробить по воротам Джека Батленда.

Следующим испытать удачу с дистанции для гостей решил Тарас Михавко, но его удар с 30 ярдов пролетел намного дальше ворот «Рейнджерс».

Численное превосходство, казалось, никак не ослабляло атакующих усилий «Рейнджерс», что и было подчеркнуто за 18 минут до конца основного времени, когда Черны продрался к лицевой линии и протащил мяч назад, чтобы Дессерс нанес удар по отчаянному блоку киевского «Динамо». Однако за девять минут до конца матча украинская команда заставила обратить внимание на свое численное превосходство, когда вышедший на замену Пихаленок получил пас от Караваева и неотразимо пробил в нижний угол.

Один вскоре превратился в два против десяти игроков «Рейнджерс». Менее чем через 60 секунд после аккуратной комбинации между Николаем Шапаренко и вышедшим на замену Волошиным на левом фланге, которая позволила последнему ловко пробить Батленда и погасить все затянувшиеся надежды «Джерс», – сказано в отчете пресс-службы «Рейнджерс» о поединке с «Динамо».