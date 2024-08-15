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WTA
15 августа 2024, 16:50 | Обновлено 15 августа 2024, 17:02
181
1

Ига СВЁНТЕК: «С нетерпением жду следующего матча в Цинциннати»

Первая ракетка мира – о возвращении на корт после Олимпиады

15 августа 2024, 16:50 | Обновлено 15 августа 2024, 17:02
181
1
Ига СВЁНТЕК: «С нетерпением жду следующего матча в Цинциннати»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о непростой победе над Варварой Грачевой на турнире в Цинциннати – 6:0, 6:7(8), 6:2.

«После Олимпиады я буквально почувствовала, что мне нужно перезагрузиться, а также сосредоточиться на том, чтобы восстановить свою технику и просто оттачивать игру на корте. Здесь идеальное место для этого. Здесь не так безумно.

Было нелегко закончить второй сет. Мне кажется, Варвара играла более свободно... а я как бы отступила. Возможно, я стала играть менее интенсивно. Это расстроило, потому что я не чувствовала, что что-то изменила, но иногда такое случается.

Я рада, что в третьей партии я снова смогла быть более активной. Я знала, что у меня есть шансы на победу, потому что у меня были матч-пойнты... Я просто старалась смотреть вперед и использовать то, чему научилась в первом сете.

Это, наверное, самый сложный переход – от медленного покрытия к быстрому. Поэтому я все равно довольна своим выступлением.

Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы реализовать то, над чем я работаю», – сказала полька.

В третьем раунде Свёнтек сразится против украинки Марты Костюк.

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Ига Свёнтек WTA Цинциннати Олимпийские игры 2024 Варвара Грачева Марта Костюк
Владимир Клепач Источник: Tennis.com
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