Ига СВЁНТЕК: «С нетерпением жду следующего матча в Цинциннати»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о непростой победе над Варварой Грачевой на турнире в Цинциннати – 6:0, 6:7(8), 6:2.

«После Олимпиады я буквально почувствовала, что мне нужно перезагрузиться, а также сосредоточиться на том, чтобы восстановить свою технику и просто оттачивать игру на корте. Здесь идеальное место для этого. Здесь не так безумно.

Было нелегко закончить второй сет. Мне кажется, Варвара играла более свободно... а я как бы отступила. Возможно, я стала играть менее интенсивно. Это расстроило, потому что я не чувствовала, что что-то изменила, но иногда такое случается.

Я рада, что в третьей партии я снова смогла быть более активной. Я знала, что у меня есть шансы на победу, потому что у меня были матч-пойнты... Я просто старалась смотреть вперед и использовать то, чему научилась в первом сете.

Это, наверное, самый сложный переход – от медленного покрытия к быстрому. Поэтому я все равно довольна своим выступлением.

Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы реализовать то, над чем я работаю», – сказала полька.

В третьем раунде Свёнтек сразится против украинки Марты Костюк.