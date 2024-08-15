РОДРИГО: «Анчелотти просил нас часто менять позиции»

Вингер «Реала» Родриго Гоес поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (победа 2:0):

«Думаю, буду строить с Мбаппе на поле так же, как и с Винисиусом и Беллингемом. Теперь с нами будет играть еще один из лучших в мире. Анчелотти просил нас часто менять позиции, не стоять на месте. «Аталанта» поставила персональную опеку против нас по всему полю – пришлось двигаться.

Мы мало тренировались, но все хотят быть готовы как можно скорее. Мы хорошо тренировались, совершенствуемся. Будем гораздо лучше в течение остального сезона. Поле было немного сухим – во втором тайме игра изменилась, потому что оно стало более влажным.

У нас все хорошо. Будем продолжать тренироваться, чтобы усовершенствоваться. Мне приятно быть в этой команде.

Очень рад. Мы и хотели начать сезон так – с титулами. Это дает нам большую уверенность к концу сезона, который, как мы знаем, будет очень длинным».