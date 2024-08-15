Минус две украинки. Известны все участницы второго раунда в Цинциннати

Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

На этой стадии сыграли четыре украинки. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина проиграли свои матчи, Элина Свитолина прошла во второй круг, а Марта Костюк уже успела выиграть два матча, пробившись в 1/8 финала.

Также свой матч второго круга выиграла и первая ракетка мира Ига Свёнтек, она и станет следующей соперницей Костюк.

Торонто. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Варвара Грачева – 6:0, 6:7(8), 6:2

Марта Костюк [15] – Лулу Сан – 6:3, 7:5

Мирра Андреева – Каролина Плишкова

Анастасия Потапова – Жасмин Паолини [5]

Арина Соболенко [3] – Элизабетта Коччаретто

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро [LL]

Людмила Самсонова [10] – Магда Линетт

Элина Аванесян – Алена Остапенко [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Каролина Мухова

Тэйлор Таунсенд [Q] – Дарья Касаткина [9]

Эшлин Крюгер [Q] – Диана Шнайдер

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [4]

Чжэн Циньвень [7] – Магдалена Френх [Q]

Каролин Возняцки [WC] – Анастасия Павлюченкова

Анна Калинская [13] – Паула Бадоса

Юлия Путинцева – Коко Гофф [2]