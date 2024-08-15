Минус две украинки. Известны все участницы второго раунда в Цинциннати
Ига Свёнтек и Марта Костюк уже пробились в 1/8 финала
Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
На этой стадии сыграли четыре украинки. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина проиграли свои матчи, Элина Свитолина прошла во второй круг, а Марта Костюк уже успела выиграть два матча, пробившись в 1/8 финала.
Также свой матч второго круга выиграла и первая ракетка мира Ига Свёнтек, она и станет следующей соперницей Костюк.
Торонто. Пары второго круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Варвара Грачева – 6:0, 6:7(8), 6:2
Марта Костюк [15] – Лулу Сан – 6:3, 7:5
Мирра Андреева – Каролина Плишкова
Анастасия Потапова – Жасмин Паолини [5]
Арина Соболенко [3] – Элизабетта Коччаретто
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро [LL]
Людмила Самсонова [10] – Магда Линетт
Элина Аванесян – Алена Остапенко [8]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Каролина Мухова
Тэйлор Таунсенд [Q] – Дарья Касаткина [9]
Эшлин Крюгер [Q] – Диана Шнайдер
Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [4]
Чжэн Циньвень [7] – Магдалена Френх [Q]
Каролин Возняцки [WC] – Анастасия Павлюченкова
Анна Калинская [13] – Паула Бадоса
Юлия Путинцева – Коко Гофф [2]
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