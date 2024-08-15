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WTA
15 августа 2024, 14:30 | Обновлено 15 августа 2024, 15:06
887
1

Минус две украинки. Известны все участницы второго раунда в Цинциннати

Ига Свёнтек и Марта Костюк уже пробились в 1/8 финала

15 августа 2024, 14:30 | Обновлено 15 августа 2024, 15:06
887
1
Минус две украинки. Известны все участницы второго раунда в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

На этой стадии сыграли четыре украинки. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина проиграли свои матчи, Элина Свитолина прошла во второй круг, а Марта Костюк уже успела выиграть два матча, пробившись в 1/8 финала.

Также свой матч второго круга выиграла и первая ракетка мира Ига Свёнтек, она и станет следующей соперницей Костюк.

Торонто. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Варвара Грачева – 6:0, 6:7(8), 6:2
Марта Костюк [15] – Лулу Сан – 6:3, 7:5

Мирра Андреева – Каролина Плишкова
Анастасия Потапова – Жасмин Паолини [5]

Арина Соболенко [3] – Элизабетта Коччаретто
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро [LL]

Людмила Самсонова [10] – Магда Линетт
Элина Аванесян – Алена Остапенко [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Каролина Мухова
Тэйлор Таунсенд [Q] – Дарья Касаткина [9]

Эшлин Крюгер [Q] – Диана Шнайдер
Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [4]

Чжэн Циньвень [7] – Магдалена Френх [Q]
Каролин Возняцки [WC] – Анастасия Павлюченкова

Анна Калинская [13] – Паула Бадоса
Юлия Путинцева – Коко Гофф [2]

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WTA Цинциннати Ига Свёнтек Варвара Грачева Марта Костюк Лулу Сан (Радовчич) Мирра Андреева Каролина Плишкова Анастасия Потапова Жасмин Паолини Арина Соболенко Элизабетта Коччаретто Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро Людмила Самсонова Магда Линетт Элина Аванесян Алена Остапенко Джессика Пегула Каролина Мухова Тейлор Таунсенд Дарья Касаткина Эшлин Крюгер Диана Шнайдер Лейла Фернандес Елена Рыбакина Чжэн Циньвень Магдалена Френх Каролин Возняцки Анастасия Павлюченкова Анна Калинская Паула Бадоса Юлия Путинцева Коко Гофф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
Я не проти того, шоб рибу зазначати як безпрапорну, але Коко Гофф без прапора...?
І чому за такою логікою путінцева з прапором?)
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