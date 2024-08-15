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WTA
15 августа 2024, 01:35 | Обновлено 15 августа 2024, 01:46
217
6

Отдала тай-брейк с 5 сетболов. Ястремская вылетела из турнира в Цинциннати

Даяна проиграла Каролине Муховой в первом раунде турнира WTA 1000 в США

15 августа 2024, 01:35 | Обновлено 15 августа 2024, 01:46
217
6
Отдала тай-брейк с 5 сетболов. Ястремская вылетела из турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/32 финала украинка в двух сетах проиграла Каролине Муховой (Чехия, WTA 35) за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (8:6), 6:2

В первой партии Даяна побеждала 6:1 на тай-брейке, но отдала 7 поинтов подряд.

Это была четвертая встреча соперниц. Ястремская проиграла все 4 очных поединка.

На прошлой неделе Ястремская выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто. Там она также уступила уже в 1-м раунде, вылетев от Тейлор Таунсенд.

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Даяна Ястремская Каролина Мухова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Vlad Holl
СІМ подач підряд віддати на тай -брейку ??? Туди тобі і дорога . Дістала співачка ! Це ще тримається за рахунок чуда на АО . Буде летіти в другу сотню коли не захистить результат.
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0
Falko
Яка добра і щедра дівчинка! Ось так просто взяла і віддала. І навіть нічого не попросила навзаєм.
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0
sirjoga
Наша чемпіонка) А після тай-бреку Муховій навіть незручно стало))
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0
Vitaly Kozak
Гарне фото...
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0
Oleksandr Barabakh
Нехай займається музикою, у неї, надіюсь, це більше виходить
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0
Oleksandr Barabakh
І Слава Богу 
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0
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