Отдала тай-брейк с 5 сетболов. Ястремская вылетела из турнира в Цинциннати
Даяна проиграла Каролине Муховой в первом раунде турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В 1/32 финала украинка в двух сетах проиграла Каролине Муховой (Чехия, WTA 35) за 1 час и 58 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (8:6), 6:2
В первой партии Даяна побеждала 6:1 на тай-брейке, но отдала 7 поинтов подряд.
Это была четвертая встреча соперниц. Ястремская проиграла все 4 очных поединка.
На прошлой неделе Ястремская выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто. Там она также уступила уже в 1-м раунде, вылетев от Тейлор Таунсенд.
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