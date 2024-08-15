Отдала тай-брейк с 5 сетболов. Ястремская вылетела из турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/32 финала украинка в двух сетах проиграла Каролине Муховой (Чехия, WTA 35) за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (8:6), 6:2

В первой партии Даяна побеждала 6:1 на тай-брейке, но отдала 7 поинтов подряд.

Это была четвертая встреча соперниц. Ястремская проиграла все 4 очных поединка.

На прошлой неделе Ястремская выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто. Там она также уступила уже в 1-м раунде, вылетев от Тейлор Таунсенд.