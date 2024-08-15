Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Марта переиграла новозеландку во 2-м раунде соревнований в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах одолела Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 64).
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/16 финала
Лулу Сан (Новая Зеландия) – Марта Костюк (Украина) – 3:6, 5:7
Это была вторая встреча соперниц. Двумя неделями ранее Костюк переиграла Лулу Сан на старте Олимпийских игр 2024 в Париже.
В 3-м раунде тысячника в США Костюк сыграет против победительницы противостояния Ига Свентек – Варвара Грачева. На старте Цинциннати 2024 первая ракетка Украины выбила Элизе Мертенс.
На прошлой неделе Марта выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто, где дошла до 3-го раунда. На канадских кортах Костюк выиграла у Татьяны Марии и Элины Свитолиной, а затем уступила Эмме Наварро.
Ранее из турнира в Цинциннати вылетела Даяна Ястремская. Помимо Костюк, Украину на этих кортах продолжит представлять Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
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