Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати
Марта в трех сетах справилась с Элизе Мертенс в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла опытную бельгийку Элизе Мертенс (WTA 32).
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала
Элизе Мертенс (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) [15] – 4:6, 6:2, 4:6
Это была третья встреча соперниц. Костюк выиграла 2-й очный поединок. На Australian Open 2024 украинка одолела Элизе во 2-м раунде, а в 2022 году в Майами проиграла в двух партиях.
В 1/16 финала тысячника в США Костюк сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 64), которая на старте турнира обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29). Ранее Марта и Лулу Сан играли между собой только 1 раз. В 1-м раунде Олимпиады-2024 в Париже победу в двух сетах одержала украинка.
На прошлой неделе Марта выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто, где дошла до 3-го раунда. На канадских кортах Костюк выиграла у Татьяны Марии и Элины Свитолиной, а затем уступила Эмме Наварро.
Украину, помимо Костюк, в одиночном разряде Цинциннати будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Well fought win 💪#CincyTennis pic.twitter.com/GZHrX37M1k— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 13, 2024
Sealed with a kiss 😚@marta_kostyuk survives a grueling 6-4, 2-6, 6-4 opening round with Mertens.#CincyTennis pic.twitter.com/JbtkuHCxvC— wta (@WTA) August 13, 2024
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Далі, знову диво новозеландка. На Олімпіаді в неї не вийшло показати проти Марти, ту гру яку очікували, як буде тут не відомо.