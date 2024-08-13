Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла опытную бельгийку Элизе Мертенс (WTA 32).

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) [15] – 4:6, 6:2, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Костюк выиграла 2-й очный поединок. На Australian Open 2024 украинка одолела Элизе во 2-м раунде, а в 2022 году в Майами проиграла в двух партиях.

В 1/16 финала тысячника в США Костюк сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 64), которая на старте турнира обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29). Ранее Марта и Лулу Сан играли между собой только 1 раз. В 1-м раунде Олимпиады-2024 в Париже победу в двух сетах одержала украинка.

На прошлой неделе Марта выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто, где дошла до 3-го раунда. На канадских кортах Костюк выиграла у Татьяны Марии и Элины Свитолиной, а затем уступила Эмме Наварро.

Украину, помимо Костюк, в одиночном разряде Цинциннати будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.