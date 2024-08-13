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WTA
13 августа 2024, 22:27 | Обновлено 13 августа 2024, 22:42
3702
9

Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати

Марта в трех сетах справилась с Элизе Мертенс в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в США

13 августа 2024, 22:27 | Обновлено 13 августа 2024, 22:42
3702
9
Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла опытную бельгийку Элизе Мертенс (WTA 32).

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) [15] – 4:6, 6:2, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Костюк выиграла 2-й очный поединок. На Australian Open 2024 украинка одолела Элизе во 2-м раунде, а в 2022 году в Майами проиграла в двух партиях.

В 1/16 финала тысячника в США Костюк сыграет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 64), которая на старте турнира обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29). Ранее Марта и Лулу Сан играли между собой только 1 раз. В 1-м раунде Олимпиады-2024 в Париже победу в двух сетах одержала украинка.

На прошлой неделе Марта выступила на соревнованиях идентичной категории в Торонто, где дошла до 3-го раунда. На канадских кортах Костюк выиграла у Татьяны Марии и Элины Свитолиной, а затем уступила Эмме Наварро.

Украину, помимо Костюк, в одиночном разряде Цинциннати будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Марта Костюк Элизе Мертенс WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Leonidas B
На тоненькому, дуже багато помилок, також Марта може подякувати і суперниці, яка помилялась не менше.
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+4
C.Пеклов
Молодець,але ну дуже нестабільна й 1 подача та й друга.Повезло,що суперниця,теж в 3 сеті напомилялася.Успіху в наступному матчі!
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+3
Vlad Holl
Теніс - та такоє .  12 подвійних - це вже звично. Дійде до 3 кола ,а там Свьонтек буде чекати. 
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+2
kollekciy
Марту з перемогою. Це як на мене була гра грубих помилок та перепадів настрою обох тенісисток. Марті пощастило, що Мертенс увійшла у гру, тільки в другому сеті. Бо в першому Мертенс, зовсім ніяка, була на прийомах. Потім, вже по класиці Марта попливла, та потім, також по класиці повернулася, але сьогодні і Мертенс дуже допомагала Марті повернутися у гру.
Далі, знову диво новозеландка. На Олімпіаді в неї не вийшло показати проти Марти, ту гру яку очікували, як буде тут не відомо.    
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+1
Stanislav Matusevych
Типова Марта, але в цьому сезоні їй вже нерідко вдається дотискати суперниць, коли гра не йде. Тепер завдання-максимум - вдруге перемогти Сан, ну а далі Іга...
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+1
vvm2068
Шикарний подарунок був - подвійна на матчболі. Марту з перемогою. Подальших успіхів, вдосконалення гри.
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0
naverland
Есть возможность пройти и дальше. Кстати сколько очков Костюк защищает?
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-1
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