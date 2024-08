Стало известно, когда вернется известный игрок с баном за ставки

Итальянский полузащитник Сандро Тонали вернется в строй «Ньюкасла» 28 августа.

Игрок отбывает 10-месячное отстранение за участие в букмекерских ставках во время выступлений за «Милан». Наказание началось в октябре. Дополнительная двухмесячная дисквалификация от Футбольной ассоциации Англии за ставки после трансфера в «Ньюкасл» не была добавлена к основному сроку.

«Тонали сможет вновь присоединиться к команде в среду, 28 августа, по завершении его 10-месячного запрета на участие в официальных футбольных мероприятиях. Клуб получил официальное уведомление от Итальянской федерации футбола, что дисквалификация футболиста истекает во вторник, 27 августа», — сообщается в заявлении «Ньюкасла».

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ