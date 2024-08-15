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Англия
15 августа 2024, 17:21 |
357
0

Стало известно, когда вернется известный игрок с баном за ставки

Сандро Тонали отбывает 10-месячное отстранение за участие в букмекерских ставках

15 августа 2024, 17:21 |
357
0
Стало известно, когда вернется известный игрок с баном за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Итальянский полузащитник Сандро Тонали вернется в строй «Ньюкасла» 28 августа.

Игрок отбывает 10-месячное отстранение за участие в букмекерских ставках во время выступлений за «Милан». Наказание началось в октябре. Дополнительная двухмесячная дисквалификация от Футбольной ассоциации Англии за ставки после трансфера в «Ньюкасл» не была добавлена к основному сроку.

«Тонали сможет вновь присоединиться к команде в среду, 28 августа, по завершении его 10-месячного запрета на участие в официальных футбольных мероприятиях. Клуб получил официальное уведомление от Итальянской федерации футбола, что дисквалификация футболиста истекает во вторник, 27 августа», — сообщается в заявлении «Ньюкасла».

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Ньюкасл дисквалификация ставки сборная Италии по футболу Федерация футбола Италии Сандро Тонали азарт
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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