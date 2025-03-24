Италия впервые в истории сыграла вничью, уступая в три гола
Произошло это в игре против Германии
Сборная Италии впервые в истории сыграла вничью, проигрывая по ходу матча с разницей в три мяча (от 0:3 до 3:3).
23 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии. Поединок завершился результативной ничьей 3:3.
Кроме того, «Скуадра Адзурра» впервые с 2009 года пропустила по меньшей мере три мяча в первом тайме. Последний раз подобный случай случился 21 июня 2009 года против сборной Бразилии.
По сумме двух матчей (5:4) Германия прошла в полуфинал Лиги наций, где встретится с Португалией.
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