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  4. Италия впервые в истории сыграла вничью, уступая в три гола
Лига наций
24 марта 2025, 18:05 |
414
1

Италия впервые в истории сыграла вничью, уступая в три гола

Произошло это в игре против Германии

24 марта 2025, 18:05 |
414
1
Италия впервые в истории сыграла вничью, уступая в три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии впервые в истории сыграла вничью, проигрывая по ходу матча с разницей в три мяча (от 0:3 до 3:3).

23 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии. Поединок завершился результативной ничьей 3:3.

Кроме того, «Скуадра Адзурра» впервые с 2009 года пропустила по меньшей мере три мяча в первом тайме. Последний раз подобный случай случился 21 июня 2009 года против сборной Бразилии.

По сумме двух матчей (5:4) Германия прошла в полуфинал Лиги наций, где встретится с Португалией.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Характер, клас і майстерність! Але проснулись пізно - в другому таймі другого матчу!
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