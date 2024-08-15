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  4. Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 16:16 | Обновлено 15 августа 2024, 16:18
1705
1

Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба

Специалист уверен, что Руслану Нещерету нужно двигаться в другом направлении

15 августа 2024, 16:16 | Обновлено 15 августа 2024, 16:18
1705
1
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, почему, по его мнению, вратарю «Динамо» Руслану Нещерету нужно сменить клубную прописку.

«Те, кто разбираются, мне все говорят в один голос, что Нещерет – очень сильный вратарь. Это голкипер с очень большим потенциалом. Это один из сильнейших молодых вратарей украинского футбола. Но проблема Руслана в том, что какие возможности для собственного развития он имеет? Он не будет играть в «Динамо», пока там есть Георгий Бущан, также очень сильный вратарь, голкипер национальной сборной Украины.

Чтобы развиваться и прогрессировать, Нещерету нужно получать стабильную игровую практику. Для этого, очевидно, нужно менять клуб – идти туда, где он будет явным первым номером и будет играть регулярно. Идти туда, где на первых порах будут закрывать глаза на ошибки. Знаете, в футболе есть такая поговорка, что вратарь должен глотнуть свой мешок голов. Очень важно, чтобы это понимали те, кто делает ставку на молодого вратаря.

Не надо же забывать, что Нещерету всего-навсего 22 года. Но, с другой стороны, я так понимаю, «Динамо» не готово отпускать Нещерета. Они его даже на Олимпиаду не отпустили. «Динамо» видит именно в Руслане дублера Бущана. Не знаю, возможно, наследника Бущана», – сказал Вацко.

Отметим, что Нещерет сыграл за первую команду «Динамо» 32 матча, 8 из которых отстоял на ноль.

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Виктор Вацко Руслан Нещерет Динамо Киев
Владимир Клепач Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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vbrjkf
Похоже його чекає доля Луніна, тільки в "Динамо"...
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