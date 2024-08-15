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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 16:29 |
1173
3

Воробей назвал игрока, который бы значительно усилил Динамо

Экс-форвард считает, что киевлянам нужен Эдуардо Герреро

15 августа 2024, 16:29 |
1173
3
Воробей назвал игрока, который бы значительно усилил Динамо
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей назвал игрока, который, по его мнению, мог бы существенно усилить «Динамо» Киев:

«Думаю, что он бы значительно усилил атаку «Динамо». Эдуардо – один из самых сильных нападающих в УПЛ. Он знаком с украинским футболом, он много забивает и обладает хорошей техникой и взрывной скоростью.

У киевлян осенью будет или 8 матчей в группе Лиги чемпионов, или 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского необходимо».

Ранее Воробей раскритиковал Джастина Лонвейка.

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Андрей Воробей Динамо Киев Заря Луганск Эдуардо Герреро
Олег Дидух Источник: Sportarena
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vasilichn
Согласен с птицей, Лонвейк - дерево...
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+1
Burevestnik
скорострільність (забив голів за матч)  в минулому сезоні 
- у Ваната    0,52 
- у Герреро  0,39
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0
Cityzen83
Якщо вийдуть в ЛЧ то може й куплять. Хоча там фінанси не зразу нараховуються за вихід до основного раунду.
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0
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