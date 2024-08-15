Воробей назвал игрока, который бы значительно усилил Динамо
Экс-форвард считает, что киевлянам нужен Эдуардо Герреро
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей назвал игрока, который, по его мнению, мог бы существенно усилить «Динамо» Киев:
«Думаю, что он бы значительно усилил атаку «Динамо». Эдуардо – один из самых сильных нападающих в УПЛ. Он знаком с украинским футболом, он много забивает и обладает хорошей техникой и взрывной скоростью.
У киевлян осенью будет или 8 матчей в группе Лиги чемпионов, или 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского необходимо».
Ранее Воробей раскритиковал Джастина Лонвейка.
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