Воробей назвал игрока, который бы значительно усилил Динамо

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей назвал игрока, который, по его мнению, мог бы существенно усилить «Динамо» Киев:

«Думаю, что он бы значительно усилил атаку «Динамо». Эдуардо – один из самых сильных нападающих в УПЛ. Он знаком с украинским футболом, он много забивает и обладает хорошей техникой и взрывной скоростью.

У киевлян осенью будет или 8 матчей в группе Лиги чемпионов, или 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского необходимо».

Ранее Воробей раскритиковал Джастина Лонвейка.