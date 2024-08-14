«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Бывший игрок «Шахтера» недоволен Джастином Лонвейком
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил вклад игроков «Динамо», вышедших на замену в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (2:0), в победу киевской команды:
«Замены Пихаленка и Волошина стали решающими. Особенно я рад за Сашу Пихаленка. Он очень талантливый футболист. А его левая нога... С таким пониманием игры он заслуживает места в стартовом составе. Александр заменил Буяльского на 75-й минуте встречи и не делал никаких одолжений, не обижался ни на кого, а просто играл на команду. В его активе роскошный гол.
Когда в штрафной площадке «Глазго Рейнджерс» стоит 9 футболистов – надо бить издали. Пихаленок все сделал на самом высоком уровне. Его гол – самый важный в матче. Сразу после этого Шапаренко и Волошин разыграли великолепную комбинацию на скорости и счет стал уже 2:0 в нашу пользу. А вот кто мне пока совсем не нравится, так это Лонвейк – он вообще не понимает командную игру «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина переиграла Ван Яфань в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США
Задача усложнилась, однако все остается в наших руках
Хоча Воробей в свій час теж був, як футболіст, ніякий.
а для игры в опорной зоне ему действительно мозгов немного не хватает.