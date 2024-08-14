«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил вклад игроков «Динамо», вышедших на замену в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (2:0), в победу киевской команды:

«Замены Пихаленка и Волошина стали решающими. Особенно я рад за Сашу Пихаленка. Он очень талантливый футболист. А его левая нога... С таким пониманием игры он заслуживает места в стартовом составе. Александр заменил Буяльского на 75-й минуте встречи и не делал никаких одолжений, не обижался ни на кого, а просто играл на команду. В его активе роскошный гол.

Когда в штрафной площадке «Глазго Рейнджерс» стоит 9 футболистов – надо бить издали. Пихаленок все сделал на самом высоком уровне. Его гол – самый важный в матче. Сразу после этого Шапаренко и Волошин разыграли великолепную комбинацию на скорости и счет стал уже 2:0 в нашу пользу. А вот кто мне пока совсем не нравится, так это Лонвейк – он вообще не понимает командную игру «Динамо».