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  4. «Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Лига чемпионов
14 августа 2024, 14:02 |
2692
2

«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо

Бывший игрок «Шахтера» недоволен Джастином Лонвейком

14 августа 2024, 14:02 |
2692
2
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк (слева)

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил вклад игроков «Динамо», вышедших на замену в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (2:0), в победу киевской команды:

«Замены Пихаленка и Волошина стали решающими. Особенно я рад за Сашу Пихаленка. Он очень талантливый футболист. А его левая нога... С таким пониманием игры он заслуживает места в стартовом составе. Александр заменил Буяльского на 75-й минуте встречи и не делал никаких одолжений, не обижался ни на кого, а просто играл на команду. В его активе роскошный гол.

Когда в штрафной площадке «Глазго Рейнджерс» стоит 9 футболистов – надо бить издали. Пихаленок все сделал на самом высоком уровне. Его гол – самый важный в матче. Сразу после этого Шапаренко и Волошин разыграли великолепную комбинацию на скорости и счет стал уже 2:0 в нашу пользу. А вот кто мне пока совсем не нравится, так это Лонвейк – он вообще не понимает командную игру «Динамо».

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Джастин Лонвейк Андрей Воробей Александр Пихаленок Назар Волошин Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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Remark
Та це дно, просто баласт! Я про Лонвейка.
Хоча Воробей в свій час теж був, як футболіст, ніякий.
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+2
Gargantua81
как по мне, то из Лонвейка был бы хороший центральный защитник. 
а для игры в опорной зоне ему действительно мозгов немного не хватает.
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0
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