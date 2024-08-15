Экс-тренер Кривбасса сделал заявление относительно шансов клуба с Викторией

Бывший главный тренер «Кривбасса» Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua сообщил, кому отдает предпочтение в повторном поединке квалификации Лиги Европы между «Викторией» (Пльзень) и «Кривбассом», который состоится 15 августа в Чехии:

«На старте текущего сезона болельщики криворожской команды ждали от нее большего. Все же, чтобы успешно выступать на двух фронтах: в еврокубках и УПЛ надо иметь два равноценных состава. Скамейка запасных у «Кривбасса» довольно длинная и чувствуется, что главный тренер Юрий Вернидуб доверяет своим подопечным.

Однако есть еще одно препятствие, с которым не приходится сталкиваться соперникам криворожан, из-за российской агрессии «Кривбасс» вынужден все домашние матчи на международной арене проводить за рубежом. А это создает дополнительные трудности с восстановлением, тренировочным процессом, логистикой, в частности, много времени тратится на пересечение границы.

Это, конечно, сказывается и сказывается, прежде всего, на стабильности.

Впрочем, ход событий в первом матче в Кошице дает основания считать, что «Виктория» не является непроходимым соперником. Среди криворожан хватает качественных исполнителей, которые могут наиграть на нужный результат. Вот почему я склоняюсь к тому, что «Кривбасс» пройдет дальше и не исключено, что победный гол будет забит в дополнительное время.

Конечно, сегодня буду переживать за «Кривбасс» и больше всего я болею за ВСУ. Желаю нашим мужественным защитникам только побед», – рассказал Максимов.

Ранее бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что может помочь подопечным Юрия Вернидуба взять реванш с «Викторией» Пльзень.