ШЕЛАЕВ: «Для Кривбасса важно не пропустить первым»

15 августа состоится повторный матч квалификации Лиги Европы по футболу между «Викторией» (Пльзень) и «Кривбассом». Неделю назад в Кошице сильнее оказался клуб из Чехии – 2:1.

Бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что может помочь подопечным Юрия Вернидуба взять реванш:

– На старте текущего сезона «Кривбассу» не хватает стабильности. С «Викторией» в Кошице и с «Карпатами» – в чемпионате УПЛ криворожане хорошо действовали до перерыва, чего не скажешь о второй 45-минутке. Это и приводило к неутешительному итогу.

– Чем можно объяснить такие метаморфозы?

– Не исключено, что в связи с участием в еврокубках не обошлось без форсирования спортивной формы и команда по каким-то причинам еще не находится в нужных кондициях. Иначе сложно объяснить, почему «Кривбасс» провалил начало второго тайма в Кошице. Конечно, такие перепады не могут не беспокоить и остается надеяться, что опытный руководитель Юрий Вернидуб оперативно исправит ситуацию. Тем более, что под его руководством находятся квалифицированные футболисты. «Кривбасс» – один из немногих украинских клубов, у которого длинная скамейка запасных. Эта конкуренция за место в стартовом составе тоже должна пойти на пользу.

– Чего ожидаете от сегодняшнего противостояния в Пльзени?

– Конечно, есть определенные опасения не попали ли криворожане в психологическую «яму» после двух поражений подряд, тем более, что их игра в стартовом выигранном поединке у «Черноморца» в УПЛ также не произвела целостного впечатления. Вот почему очень важно, чтобы сегодня «Кривбасс» не пропустил первым. Тогда добиться перелома будет очень сложно, потому что «Виктория» умеет терпеть и ждать своего шанса. Более того, если «Кривбасс» откроет счет, то его шансы пройти дальше резко возрастут. Ведь в его составе хватает мобильных футболистов, умеющих быстро переходить от обороны к наступательным операциям. В чем можно не сомневаться: матч будет тяжелым для обеих команд, – рассказал Шелаев.

Ранее известный тренер Владимир Шаран сделал категоричный прогноз на матч «Кривбасса» в Лиге Европы.