Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешской «Викторией» Пльзень и «Кривбассом» (результат 1-го поединка – 2:1):

«Виктория» будет прессинговать с первых минут, чтобы открыть счет и спокойно доиграть матч. «Кривбассу» надо сыграть так, как в первом тайме в первом матче. Вот и все. Когда нанесли 7 ударов за первую половину игры, атаковали, «накрывали» соперника, прессинговали, выбегали, находили свободные зоны в построениях соперника. Думаю, что конечный счет будет 1:1. Однозначно, что «Кривбасс» забьет».

Матч «Виктория» Пльзень – «Кривбасс» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.