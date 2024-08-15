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Лига Европы
15 августа 2024, 08:18 | Обновлено 15 августа 2024, 08:19
1146
0

Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы

Известный украинский тренер считает, что криворожская команда обязательно забьет

15 августа 2024, 08:18 | Обновлено 15 августа 2024, 08:19
1146
0
Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы
ФК Минай. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешской «Викторией» Пльзень и «Кривбассом» (результат 1-го поединка – 2:1):

«Виктория» будет прессинговать с первых минут, чтобы открыть счет и спокойно доиграть матч. «Кривбассу» надо сыграть так, как в первом тайме в первом матче. Вот и все. Когда нанесли 7 ударов за первую половину игры, атаковали, «накрывали» соперника, прессинговали, выбегали, находили свободные зоны в построениях соперника. Думаю, что конечный счет будет 1:1. Однозначно, что «Кривбасс» забьет».

Матч «Виктория» Пльзень – «Кривбасс» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Владимир Шаран
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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