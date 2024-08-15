Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина

14 августа «Реал» со счетом 2:0 переиграл «Аталанту», став обладателем Суперкубка УЕФА-2024, а украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин выиграл в стане мадридской команды свой десятый трофей. По числу престижных титулов в карьере 25-летний вратарь уже сейчас является одним из наиболее успешных профессиональных футболистов в истории украинского футбола как минимум времен возобновления независимости. Впрочем, стоит понимать, что подавляющее большинство из них Лунин получил, а не завоевал, ведь за шесть лет пребывания на контракте в «Реале» Андрей сыграл за мадридцев только 48 официальных матчей, а это на 3 поединка меньше, чем провел Тибо Куртуа в рамке «бланкос» в одном только сезоне-2020/21.

Именно фигура Тибо Куртуа, который пришел в «Реал», как и Лунин, летом 2018 года, является для украинского вратаря главной помехой на пути к статусу основного вратаря мадридской команды. Если за шесть лет на контракте в стане «бланкос» наш соотечественник провел, как уже выше упоминалось, 48 матчей, то в активе бельгийца за аналогичный период времени накопилось уже 236 официальных поединков. Почти в пять раз больше…

Оказаться номинально основным в «Реале» Лунину удалось лишь в минувшем сезоне, когда Куртуа сперва получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена, которая вывела его из строя на семь с половиной месяцев, а затем еще и более месяца залечивал повреждение мениска. Впрочем, четыре матча (все – «сухие») основной конкурент Лунина в минувшем розыгрыше Ла Лиги все-таки провести успел, а главное – именно Куртуа, а не Андрей, оказался в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов-2023/24. Примечательно, что тот поединок против дортмундской «Боруссии» (2:0) оказался единственным для Тибо в минувшем сезоне в рамках самого престижного клубного турнира европейского континента.

Последний фактор оказался весьма неприятным и с психологической точки зрения даже болезненным для Лунина. Украинец очень серьезно постарался в четвертьфинале, чтобы «Реал» прошел главного фаворита турнира «Манчестер Сити», и пускай в полуфинале не особо впечатлил против «Баварии», сыграв с рядом нареканий, однако справедливо рассчитывал на снисхождение и поддержку от Карло Анчелотти. Однако итальянский наставник предпочел не рисковать – увидев, что Куртуа готов вернуться в строй и полноценно сыграть, главный тренер «Реала» долго не раздумывал, оставив Лунина «на банке»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин с очередным трофеем – Суперкубком УЕФА

По этой причине мало кто удивился, когда после завершения клубного сезона-2023/24 в прессе начали муссироваться слухи о желании Лунина покинуть «Реал». Украинец даже стал клиентом агентства Gestifute, ключевой фигурой в котором является известный на этом рынке португалец Жорже Мендеш. Синергия этих двух людей заставляла поверить в то, что летом 2024-го трансфер Лунина из «Реала» в какой-то другой европейский топ-клуб обязательно состоится. К тому же, Андрей наотрез отказался подписывать новый контракт с «бланкос», а текущее трудовое соглашение украинца, как известно, истекает уже летом следующего года, и президенту «Реала» Флорентино Пересу очень бы не хотелось, чтобы Лунин уехал из Мадрида свободным агентом, не оставив в клубном бюджете хотя бы «приятного воспоминания» в виде пристойной восьмизначной суммы в евро.

Как только стало понятно, что Лунин не прочь сменить клуб, если не получит в сезоне-2024/25 статус основного вратаря в «Реале», европейские СМИ буквально наперегонки начали сообщать на своих страницах о том, кто же заинтересован в подписании украинца. Писали о вариантах с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом», «Атлетико», «Арсеналом», «Челси», «Марселем» и даже «Аль-Насром», хотя еще в начале марта возможность отъезда украинца в Саудовскую Аравию для многих постоянных читателей Sport.ua выглядела лишь плодом фантазий автора этих строк.

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Казалось бы, остается лишь дождаться окончания финальной части Евро-2024, после чего трансфер Лунина в другой топ-клуб будет завершен достаточно быстро. Однако крайне разочаровывающее выступление сборной Украины на континентальном первенстве и в особенности слабая игра Андрея в первом матче против Румынии (0:3), как оказалось, существенно «охладили» трансферный пыл вокруг украинца.

Да, слухи продолжили циркулировать в СМИ, однако далеко не с той интенсивностью, что ранее. Более того, в какой-то момент стало понятно, что нынешним летом Лунин, скорее всего, «Реал» не покинет, а его агент Жорже Мендеш якобы сообщил боссам «бланкос», что украинец планирует провести в Мадриде еще один сезон, что также не исключает возможности подписания и нового трудового соглашения.

Продолжить карьеру в «Реале» – это, откровенно говоря, прекрасная карьерная возможность для 99% футбольных голкиперов планеты. Для Лунина она также виделась таковой шесть, пять, четыре или даже два года назад. Но сейчас, когда Андрей всерьез попробовал себя на топовом уровне в «рамке» одного из европейских грандов, и осознал, что может быть полезным и эффективным там (пусть и с огрехами, пусть и с оговорками, но как для вратаря Андрей все-таки еще достаточно молод и время на исправление ошибок у него еще точно есть), уходить за спину Куртуа и продолжать довольствоваться статусом «второго номера» в «Реале» будет, мягко говоря, сложным решением. Прежде всего, с моральной точки зрения.

Впрочем, давайте будем объективными. Сперва неуверенная игра в полуфиналах Лиги чемпионов-2023/24 против «Баварии», а затем и абсолютно провальный поединок против Румынии на Евро-2024 показали потенциальным покупателям, что Лунин – очевидно, еще достаточно «сырой» для того, чтобы делать на него ставку как на № 1 в клубах-грандах. Поэтому интерес к украинцу упал, а если и продолжает существовать, то речь идет, скорее, о переезде в другой клуб также на позицию второго голкипера, а это, уж простите, будет разменом из разряда «шило на мыло» и никак иначе.

Конечно, за две с «хвостиком» недели, которые остаются до закрытия летнего трансферного окна на европейском континенте, может произойти многое, в том числе и долгожданный переезд Лунина в другой клуб, но… Опять же, будем реалистами и признаем: когда на футболиста в новой команде рассчитывают и хотят его подписать очень-очень сильно, то на последний день такие переходы, как правило, не откладываются. Кроме того, новичку банально нужно дать максимум время в период предсезонной подготовки, чтобы тот мог свыкнуться с новыми партнерами и успеть наиграть хотя бы минимальные командные связи. Этого Лунин, даже если его трансфер в другой клуб все-таки состоится, уже будет лишен и окажется вынужден вливаться в состав уже по ходу официальных матчей.

По этой причине лето-2024 стало периодом несбывшихся надежд для Андрея Лунина и всех персональных болельщиков украинского голкипера. Но в этом, прежде всего, виноват сам футболист, которому не посчастливилось воспользоваться предоставленными возможностями. Именно поэтому в прессе периодически звучат не очень приятные для Лунина комментарии от ряда его экс-коллег по амплуа – например, Касильяса. Однако если Икеру в свое время удалось воспользоваться своим шансом и вытеснить звездных оппонентов из «рамки» ворот мадридцев, оставшись там хозяином на долгие годы, то вот Андрею не повезло даже использовать возможность на выгодный и перспективный трансфер в другой топ-клуб. И сколько бы трофеев в конечном итоге Лунин не завоевал в Мадриде, он все равно рискует быть забытым сразу после того, как покинет этот клуб. Потому что болельщицкая память организована таким образом, что в ней есть место только для № 1, но никак не для резервистов…