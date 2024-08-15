Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Испания
15 августа 2024, 14:36 |
1008
4

Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина

Украинец хотел покинуть «Реал», чтобы стать основным кипером в другом топ-клубе, но…

15 августа 2024, 14:36 |
1008
4
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

14 августа «Реал» со счетом 2:0 переиграл «Аталанту», став обладателем Суперкубка УЕФА-2024, а украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин выиграл в стане мадридской команды свой десятый трофей. По числу престижных титулов в карьере 25-летний вратарь уже сейчас является одним из наиболее успешных профессиональных футболистов в истории украинского футбола как минимум времен возобновления независимости. Впрочем, стоит понимать, что подавляющее большинство из них Лунин получил, а не завоевал, ведь за шесть лет пребывания на контракте в «Реале» Андрей сыграл за мадридцев только 48 официальных матчей, а это на 3 поединка меньше, чем провел Тибо Куртуа в рамке «бланкос» в одном только сезоне-2020/21.

Именно фигура Тибо Куртуа, который пришел в «Реал», как и Лунин, летом 2018 года, является для украинского вратаря главной помехой на пути к статусу основного вратаря мадридской команды. Если за шесть лет на контракте в стане «бланкос» наш соотечественник провел, как уже выше упоминалось, 48 матчей, то в активе бельгийца за аналогичный период времени накопилось уже 236 официальных поединков. Почти в пять раз больше…

Оказаться номинально основным в «Реале» Лунину удалось лишь в минувшем сезоне, когда Куртуа сперва получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена, которая вывела его из строя на семь с половиной месяцев, а затем еще и более месяца залечивал повреждение мениска. Впрочем, четыре матча (все – «сухие») основной конкурент Лунина в минувшем розыгрыше Ла Лиги все-таки провести успел, а главное – именно Куртуа, а не Андрей, оказался в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов-2023/24. Примечательно, что тот поединок против дортмундской «Боруссии» (2:0) оказался единственным для Тибо в минувшем сезоне в рамках самого престижного клубного турнира европейского континента.

Последний фактор оказался весьма неприятным и с психологической точки зрения даже болезненным для Лунина. Украинец очень серьезно постарался в четвертьфинале, чтобы «Реал» прошел главного фаворита турнира «Манчестер Сити», и пускай в полуфинале не особо впечатлил против «Баварии», сыграв с рядом нареканий, однако справедливо рассчитывал на снисхождение и поддержку от Карло Анчелотти. Однако итальянский наставник предпочел не рисковать – увидев, что Куртуа готов вернуться в строй и полноценно сыграть, главный тренер «Реала» долго не раздумывал, оставив Лунина «на банке»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин с очередным трофеем – Суперкубком УЕФА

По этой причине мало кто удивился, когда после завершения клубного сезона-2023/24 в прессе начали муссироваться слухи о желании Лунина покинуть «Реал». Украинец даже стал клиентом агентства Gestifute, ключевой фигурой в котором является известный на этом рынке португалец Жорже Мендеш. Синергия этих двух людей заставляла поверить в то, что летом 2024-го трансфер Лунина из «Реала» в какой-то другой европейский топ-клуб обязательно состоится. К тому же, Андрей наотрез отказался подписывать новый контракт с «бланкос», а текущее трудовое соглашение украинца, как известно, истекает уже летом следующего года, и президенту «Реала» Флорентино Пересу очень бы не хотелось, чтобы Лунин уехал из Мадрида свободным агентом, не оставив в клубном бюджете хотя бы «приятного воспоминания» в виде пристойной восьмизначной суммы в евро.

Как только стало понятно, что Лунин не прочь сменить клуб, если не получит в сезоне-2024/25 статус основного вратаря в «Реале», европейские СМИ буквально наперегонки начали сообщать на своих страницах о том, кто же заинтересован в подписании украинца. Писали о вариантах с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом», «Атлетико», «Арсеналом», «Челси», «Марселем» и даже «Аль-Насром», хотя еще в начале марта возможность отъезда украинца в Саудовскую Аравию для многих постоянных читателей Sport.ua выглядела лишь плодом фантазий автора этих строк.

Казалось бы, остается лишь дождаться окончания финальной части Евро-2024, после чего трансфер Лунина в другой топ-клуб будет завершен достаточно быстро. Однако крайне разочаровывающее выступление сборной Украины на континентальном первенстве и в особенности слабая игра Андрея в первом матче против Румынии (0:3), как оказалось, существенно «охладили» трансферный пыл вокруг украинца.

Да, слухи продолжили циркулировать в СМИ, однако далеко не с той интенсивностью, что ранее. Более того, в какой-то момент стало понятно, что нынешним летом Лунин, скорее всего, «Реал» не покинет, а его агент Жорже Мендеш якобы сообщил боссам «бланкос», что украинец планирует провести в Мадриде еще один сезон, что также не исключает возможности подписания и нового трудового соглашения.

Продолжить карьеру в «Реале» – это, откровенно говоря, прекрасная карьерная возможность для 99% футбольных голкиперов планеты. Для Лунина она также виделась таковой шесть, пять, четыре или даже два года назад. Но сейчас, когда Андрей всерьез попробовал себя на топовом уровне в «рамке» одного из европейских грандов, и осознал, что может быть полезным и эффективным там (пусть и с огрехами, пусть и с оговорками, но как для вратаря Андрей все-таки еще достаточно молод и время на исправление ошибок у него еще точно есть), уходить за спину Куртуа и продолжать довольствоваться статусом «второго номера» в «Реале» будет, мягко говоря, сложным решением. Прежде всего, с моральной точки зрения.

Впрочем, давайте будем объективными. Сперва неуверенная игра в полуфиналах Лиги чемпионов-2023/24 против «Баварии», а затем и абсолютно провальный поединок против Румынии на Евро-2024 показали потенциальным покупателям, что Лунин – очевидно, еще достаточно «сырой» для того, чтобы делать на него ставку как на № 1 в клубах-грандах. Поэтому интерес к украинцу упал, а если и продолжает существовать, то речь идет, скорее, о переезде в другой клуб также на позицию второго голкипера, а это, уж простите, будет разменом из разряда «шило на мыло» и никак иначе.

Конечно, за две с «хвостиком» недели, которые остаются до закрытия летнего трансферного окна на европейском континенте, может произойти многое, в том числе и долгожданный переезд Лунина в другой клуб, но… Опять же, будем реалистами и признаем: когда на футболиста в новой команде рассчитывают и хотят его подписать очень-очень сильно, то на последний день такие переходы, как правило, не откладываются. Кроме того, новичку банально нужно дать максимум время в период предсезонной подготовки, чтобы тот мог свыкнуться с новыми партнерами и успеть наиграть хотя бы минимальные командные связи. Этого Лунин, даже если его трансфер в другой клуб все-таки состоится, уже будет лишен и окажется вынужден вливаться в состав уже по ходу официальных матчей.

По этой причине лето-2024 стало периодом несбывшихся надежд для Андрея Лунина и всех персональных болельщиков украинского голкипера. Но в этом, прежде всего, виноват сам футболист, которому не посчастливилось воспользоваться предоставленными возможностями. Именно поэтому в прессе периодически звучат не очень приятные для Лунина комментарии от ряда его экс-коллег по амплуа – например, Касильяса. Однако если Икеру в свое время удалось воспользоваться своим шансом и вытеснить звездных оппонентов из «рамки» ворот мадридцев, оставшись там хозяином на долгие годы, то вот Андрею не повезло даже использовать возможность на выгодный и перспективный трансфер в другой топ-клуб. И сколько бы трофеев в конечном итоге Лунин не завоевал в Мадриде, он все равно рискует быть забытым сразу после того, как покинет этот клуб. Потому что болельщицкая память организована таким образом, что в ней есть место только для № 1, но никак не для резервистов…

По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»
Ему 16 лет. Реал нацелился на южноамериканского суперталанта
Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
статьи эксклюзив Реал Мадрид Андрей Лунин
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
Футбол | 15 августа 2024, 13:46 0
БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»

Трудовой альянс нападающего и житомирского клуба завершился

Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Футбол | 14 августа 2024, 23:59 2
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА 2024

Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 11:53
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Самые высокооплачиваемые футболисты каждой из топ-5 лиг Европы. Кто они?
Футбол | 14.08.2024, 16:16
Самые высокооплачиваемые футболисты каждой из топ-5 лиг Европы. Кто они?
Самые высокооплачиваемые футболисты каждой из топ-5 лиг Европы. Кто они?
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Футбол | 14.08.2024, 18:10
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tka4enko_855
Але вирішив не вийо і грітиме лавку
Ответить
+3
Octopus
Вратарь должен обладать харизмой, ну в топ-клубе так точно, а у Лунина ее нет. Это просто парнишка с великолепными данными, поэтому он не будет первым номером Реала, которому надо рубить бабки на продаже своих кумиров в массы, ни в других топ-клубах. Футбол давно шоу и финансовые показатели, а не просто спорт. Про Куртуа снимали кино для Нетфликса, как он боролся со своей травмой. Можете представить такое про Лунина? Нет, конечно. Он от прессы и камер прячется, какая там актерская игра на публику.
Это основная причина, а не игра на Евро. Ляпы бывают у всех вратарей, за один обычно никого не списывают.
Ответить
+1
Archie1991
Лунін - мямля, яка не вміє приймати рішень і боїться виходити із зони комфорту, ніякої рішучості, жодних лідерських якостей на полі. Буде довго гріти банку на хорошому контракті. 
Ответить
0
Андрій Шевченко
Багато часу буде на банці, нехай вчить історію, політику...а не веде себе, як дурачок макіївський в завжди обіссяних штанах.
Ответить
0
Умник
"Тому що вболівальницька пам'ять організована таким чином,що в ній є місце лише для номера 1".
Олексій наведіть будь ласка приклади клубів які мають 2 сильних киперів і таку конкуренцію?
І звідки ви знаєте що вболівальники Реалу пісяються тільки від Куртуа?
Читаючи ресурс мені здається якщо він залишиться то таке відчуття що він перейшов в Альмерію)))).
Олексію ви в курсі що Андрій найпопулярніший футболіст України?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 30
Футбол
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
14.08.2024, 07:14 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем