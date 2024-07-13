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  4. Будет играть с Роналду? Звезда сборной Украины может перейти в Аль-Наср
Испания
13 июля 2024, 17:40 |
299
1

Будет играть с Роналду? Звезда сборной Украины может перейти в Аль-Наср

Лунин будет вести переговоры с саудовским грандом

13 июля 2024, 17:40 |
299
1
Будет играть с Роналду? Звезда сборной Украины может перейти в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Лунин согласился вести переговоры с Суверенным фондом Саудовской Аравии относительно возможного трансфера в один из клубов местного чемпионата. По информации источника, речь идет именно о «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду. Отмечается, что Лунин и его агент Жорже Мендеш из многих вариантов продолжения карьеры отдают предпочтение именно саудовскому клубу.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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