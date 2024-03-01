Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина

В предпоследний день февраля популярное испанское издание Marca сообщило, что руководство «Реала» и голкипер мадридской команды Андрей Лунин договорились отложить переговоры о потенциальном продлении контракта до конца текущего сезона. Действующее трудовое соглашение украинского вратаря рассчитано до лета 2025 года, и вполне резонно, что в Мадриде задумываются о будущем Лунина, чтобы не потерять того бесплатно, так как Андрей в последние месяцы всем показал, насколько ценным активом может быть для любой команды, решающей задачи на топ-уровне.

Нынешний сезон по-настоящему особенный для Лунина, если мы говорим о мадридском этапе карьеры украинца. Из-за тяжелой травмы основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа, который ориентировочно вернется на поле лишь в начале или середине мая, Лунин, как и еще один дублер бельгийского стража ворот Кепа Аррисабалага, арендованный «бланкос» у «Челси», получил возможность доказать Карло Анчелотти обоснованность своих претензий на пост № 1 в стане мадридцев.

В итоге, после ряда перестановок и экспериментов, итальянский наставник «Реала», похоже, все-таки остановился именно на кандидатуре Лунина как основного вратаря команды в период отсутствия Куртуа. По крайней мере, на текущий момент Андрей сыграл за «бланкос» уже 14 матчей в рамках Ла Лиги, что уже больше, чем за все предыдущее время пребывания в стане мадридцев, а на контракте в «Реале» Лунин, напомним, находится с лета 2018 года, когда он был за 7,5 миллионов евро приобретен из луганской «Зари».

За эти годы Лунина неоднократно критиковали за то, что он продолжает оставаться в «Реале», не имея реальных шансов стать ключевым вратарем в первой команде. Андрею даже предъявляли претензию в том, что он, дескать, избрал наиболее простой путь в карьере – просто сидеть на «банке» в одном из сильнейших клубов мира и спокойно себе «косить бабло», уж простите автора за такой «базарный» оборот речи.

На самом деле, вопрос денег в аспекте карьеры Лунина достаточно интересен. По информации портала Capology, украинский вратарь получает в «Реале» 2,82 миллиона евро ежегодно. Эта цифра только на первый взгляд выглядит внушительно, однако если уточнить, что зарплата Лунина является третьей самой низкой среди футболистов первой команды «Реала», то сразу становится очевидным, что Андрей вряд ли продолжает сидеть в Мадриде исключительно ради денег. Более того, основной конкурент украинца в «рамке» ворот «Реала» Куртуа получает в 5,3 раза больше (15 миллионов евро в год), а Кепа Аррисабалага договорился о зарплате, которая в 3,2 раза превышает оклад Лунина (9 миллионов евро в год).

В этой связи крайне любопытно выглядит новость от авторитетного испанского портала AS, в которой утверждается, что Лунин входит в шорт-лист саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, для потенциального усиления вратарской позиции в команде.

По данным источника, «Аль-Наср» готов предложить Лунину феноменальный оклад в 30 миллионов евро за сезон. Это почти в 11 раз больше, нежели Андрей получает по его текущему трудовому соглашению с «Реалом», и все равно будет в разы больше, нежели оклад украинца в потенциально новом контракте с «бланкос».

Безусловно, переезжать в 25 лет из испанской Ла Лиги в саудовскую Про-лигу – это, на первый взгляд, крайне сомнительное решение для Лунина, на которое украинец, с высокой долей вероятности, пойти все-таки не решится, однако… Как минимум в теории все здесь выглядит далеко не так однозначно, как при поверхностных оценках.

Дело в том, что своим решением отложить переговоры по новому контракту на конец текущего сезона, и «Реал», и сам Лунин четко демонстрируют ту неуверенность, которая продолжает витать в воздухе в их деловых отношениях друг с другом. Как бы сейчас Анчелотти не нахваливал Андрея, и что бы различные источники не писали про отношение президента «бланкос» Флорентино Переса к украинцу, а очевидно одно: безоговорочным первым номером «Реала» продолжает оставаться Тибо Куртуа. 31-летний бельгиец имеет контракт с мадридцами до конца сезона-2025/26, и за шесть лет в команде показал себя настолько серьезно и качественно в игровом плане, что ни Лунину, ни Аррисабалаге в ближайшей перспективе обойти бельгийца не удастся. Да и Карло Анчелотти – тренер, который явно не относится к категории наставников, любящих тасовать вратарей как карты в колоде в ущерб стабильности и потенциальной надежности защитной линии. Нынешняя история с ротацией Лунина на Кепу и обратно – скорее, исключение из правил и что-то из разряда непредвиденной безнадежности, чем исключительный расчет итальянца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Именно поэтому потенциальный летний трансфер в Саудовскую Аравию, где бы Лунин смог стать для «Аль-Насра» таким себе Тибо Куртуа местного разлива, то есть безоговорочным № 1, чей авторитет, а с ним и место в составе будут фактически неприкосновенными, видится весьма интересным карьерным решением. После ухода из «Зари» Лунин, по сути, лишь в аренде в «Овьедо» был основным голкипером команды, но там речь шла о выступлениях не в элитарном дивизионе, а лишь во втором по рангу – Ла Лиге 2…

Конечно, саудовская Про-лига по уровню и качеству футбола далеко не сравнится с испанской Ла Лигой, но если выбирать, где иметь постоянную практику, а где вновь подсиживать Куртуа и его потенциальные проблемы со здоровьем, то здесь Лунину, кажется, как минимум будет над чем задуматься.

В конце концов, Андрею, выбрав саудовский вектор продолжения карьеры, наконец-то удастся порадовать его личных критиков, утверждавших, что украинца интересуют только деньги. 30 миллионов евро в год на дороге явно не валяются, и этих денег Лунину, вероятно, хватит для обеспечения безбедной старости не только себе и своей супруге Анастасии, но и одному, а то и двум последующим поколениям их семейства. Коль уж тебя обвиняют в желании «срубить бабла» по-легкому, так зачем разочаровывать людей, правда?

Если серьезно, то критических рисков при потенциальном переезде в Саудовскую Аравию у Лунина практически не будет. В какой-то степени этот чемпионат можно сравнивать с китайской Суперлигой времен ее финансового буйства и расцвета. В Поднебесную в свое время также уезжало много известных футболистов, которые успели сделать себе имя в европейском футболе, но немалое их число возвращалось обратно на Старый континент уже через год или два, а некоторые, как например, Антони Модест, и вовсе делали это в статусе свободного агента.

Иными словами, Лунин не окажется в Саудовской Аравии в таком себе рабстве, если в какой-то момент уровень тамошней лиги или еще какие-то обстоятельства начнут категорически не устраивать украинца. В том же Китае, по началу, пытались усмирять «бунтарей» отправкой в дубль, но в какой-то момент осознали, насколько непродуктивным и невыгодным финансово является подобного рода наказание, и просто начали соглашаться на продажу игроков в Европу по сниженной цене, или же шли на досрочное расторжение сотрудничества по соглашению сторон.

В конце концов, для китайской Суперлиги лучших времен, как и для саудовской Про-лиги сейчас, очень важно, какой имидж чемпионат будет иметь в глазах иностранных футболистов. Истории про «золотую клетку» очень быстро разойдутся в футбольном мире, из-за чего привлекать «новую кровь» в какой-то момент станет все труднее и труднее.

Для саудовского чемпионата показательной является недавняя история с Джорданом Хендерсоном. Экс-звезда «Ливерпуля» перебралась в «Аль-Иттихад» летом минувшего года за 14 миллионов евро, но уже в январе 2024-го хавбек на правах свободного агента перешел в «Аякс». Примечательно, что несмотря на различные слухи, Хендерсон отказался публично критиковать саудовскую Про-лигу, продемонстрировав уважение не только к этому чемпионату, но и к боссам своего экс-клуба, согласившимся отпустить его бесплатно и потерявшим солидные деньги на трансфере англичанина.

Поэтому, если в «Реале» Лунину на следующий сезон не гарантируют статус ключевого вратаря первой команды, а лучших вариантов на рынке у украинца не будет, то возможность переезда в Саудовскую Аравию вряд ли стоит отбрасывать, как неинтересную. В условном «Аль-Насре» Андрей, помимо невероятной зарплаты, получит еще и стабильную игровую практику, а также все равно будет оставаться на виду у европейских скаутов, и спустя год-два наверняка получит предложения вернуться в один из топ-5 чемпионатов Старого континента.

Если же желание покидать Саудовскую Аравию у Лунина и вовсе никогда не проснется, то украинец вполне способен стать легионером-символом тамошней лиги – таким себе аналогом китайского Оскара из «Шанхай Порт», который в какой-то момент карьеры (к слову, приблизительно в таком же возрасте, как и сейчас Лунин) осознал, что футбол – это, прежде всего, возможность навсегда избавить не только себя, но и всех родственников от необходимости тяжело и регулярно работать, и что никакие медали и трофеи в будущем не будут играть такой серьезной роли, как возможность жить как-угодно и где-угодно, не оглядываясь практически ни на что.

Как бы там ни было, а парадокс заключается в том, что потенциальный трансфер в Саудовскую Аравию может в перспективе открыть для Лунина даже гораздо больше возможностей, чем дальнейшее пребывание в «Реале». Так что нам остается только дождаться концовки сезона, чтобы увидеть, какое же решение примет Андрей…