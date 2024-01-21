Джордан ХЕНДЕРСОН: «Не собираюсь критиковать чемпионат Саудовской Аравии»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон прокомментировал свой неудачный вояж в Саудовскую Аравию, где он провел полгода в составе местного «Аль-Иттифака»:

«Думаю, многие хотели бы, чтобы я сидел здесь и критиковал чемпионат Саудовской Аравии и все, что с ним связано. Но я не собираюсь этого делать. Я с полным уважением отношусь к лиге, к болельщикам клуба, к людям, которые действительно сделали так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем».

Напомним, Джордан Хендерсон стал игроком «Аякса» 18 января.