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  4. Джордан ХЕНДЕРСОН: «Не собираюсь критиковать чемпионат Саудовской Аравии»
Нидерланды
21 января 2024, 17:00 |
246
0

Джордан ХЕНДЕРСОН: «Не собираюсь критиковать чемпионат Саудовской Аравии»

Хавбек «Аякса» – о своем вояже в Саудовскую Аравию

21 января 2024, 17:00 |
246
0
Джордан ХЕНДЕРСОН: «Не собираюсь критиковать чемпионат Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Полузащитник амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон прокомментировал свой неудачный вояж в Саудовскую Аравию, где он провел полгода в составе местного «Аль-Иттифака»:

«Думаю, многие хотели бы, чтобы я сидел здесь и критиковал чемпионат Саудовской Аравии и все, что с ним связано. Но я не собираюсь этого делать. Я с полным уважением отношусь к лиге, к болельщикам клуба, к людям, которые действительно сделали так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем».

Напомним, Джордан Хендерсон стал игроком «Аякса» 18 января.

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Джордан Хендерсон Аякс Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник BBC
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