ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Ливерпуля покинул Аравию и вернулся в Европу

33-летний английский полузащитник Джордан Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак».

Новым клубом бывшего капитана «Ливерпуля» стал амстердамский «Аякс», с которым Хендерсон подписал контракт до лета 2026 года.

Хендерсон присоединился к «Аль-Иттифаку» летом прошлого года за 14 миллионов евро. Успел отыграть 19 матчей, в которых голов не забивал, но отдал пять передач.

Ранее сообщалось, что англичанин не получил ни одной зарплаты за 6 месяцев игры в Аравии, поскольку хотел уклониться от уплаты налогов.