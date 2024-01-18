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Нидерланды
18 января 2024, 22:38 | Обновлено 18 января 2024, 23:04
1694
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Ливерпуля покинул Аравию и вернулся в Европу

Джордан Хендерсон будет выступать за «Аякс»

18 января 2024, 22:38 | Обновлено 18 января 2024, 23:04
1694
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Ливерпуля покинул Аравию и вернулся в Европу
ФК Аякс. Джордан Хендерсон

33-летний английский полузащитник Джордан Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак».

Новым клубом бывшего капитана «Ливерпуля» стал амстердамский «Аякс», с которым Хендерсон подписал контракт до лета 2026 года.

Хендерсон присоединился к «Аль-Иттифаку» летом прошлого года за 14 миллионов евро. Успел отыграть 19 матчей, в которых голов не забивал, но отдал пять передач.

Ранее сообщалось, что англичанин не получил ни одной зарплаты за 6 месяцев игры в Аравии, поскольку хотел уклониться от уплаты налогов.

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Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы Аякс Ливерпуль
Источник ФК Аякс
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