ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Ливерпуля покинул Аравию и вернулся в Европу
Джордан Хендерсон будет выступать за «Аякс»
33-летний английский полузащитник Джордан Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак».
Новым клубом бывшего капитана «Ливерпуля» стал амстердамский «Аякс», с которым Хендерсон подписал контракт до лета 2026 года.
Хендерсон присоединился к «Аль-Иттифаку» летом прошлого года за 14 миллионов евро. Успел отыграть 19 матчей, в которых голов не забивал, но отдал пять передач.
Ранее сообщалось, что англичанин не получил ни одной зарплаты за 6 месяцев игры в Аравии, поскольку хотел уклониться от уплаты налогов.
Jordan, welcome to Ajax ❌❌❌ pic.twitter.com/nAZhQACt5E— AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024
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