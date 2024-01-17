Виноват сам. Хендерсон не получил ни одной зарплаты в Саудовской Аравии

Английский полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон не получил ни одной зарплаты за 6 месяцев игры в Аравии, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

Причина в том, что 33-летний футболист в начале сезона попросил клуб отсрочить его зарплату, чтобы иметь возможность играть за сборную Англии в домашних матчах и не выплачивать государству налоги.

Теперь, из-за будущего перехода Джордана в нидерландский «Аякс», он вряд ли когда-то получит заработанные за 6 месяцев средства. Поговаривают, что его годовая зарплата составляла 40 миллионов евро, следовательно полузащитник «ограбил себя» на половину этой суммы.