Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае

В начале минувшего десятилетия одним из ключевых подрастающих талантов бразильского футбола являлся ныне весьма изрядно подзабытый полузащитник Оскар. Этот футболист, который закончил академию «Сан-Паулу», ярко проявил себя в рядах «Интернасьонала», с которым в 2011 году стал обладателем Рекопы Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), и тогда же дебютировал в национальной сборной Бразилии.

На родине Оскару выдавали невероятные авансы, а журналисты нарекли даже «бразильским Хави», хотя стилистика игры обоих полузащитников все-таки значительно отличалась. Как бы там ни было, но летом 2012-го для Оскара пришло время переезжать в Европу. «Интернасьоналу» удалось как следует поторговаться на рынке, и за трансфер талантливого хавбека «колорадос» получили от «Челси» 32 миллиона евро – весьма солидные деньги по тем временам за молодого игрока без опыта выступлений на топ-уровне в европейском футболе.

В «Челси» Оскару достаточно быстро удалось адаптироваться и начать демонстрировать свои лучшие качества. Болельщики «синих» не могли нарадоваться креативному исполнителю, а все тренеры, включая таких маститых специалистов как Рафаэль Бенитес, Жозе Моуриньо и Гус Хиддинк, которые в тот период времени руководили лондонцами, неизменно находили для бразильца место в стартовом составе. За первые четыре сезона в «Челси» Оскар выиграл Премьер-лигу, Лигу Европы и Кубок английской лиги, однако затем ситуация вдруг резко изменилась.

Летом 2016 года «Челси» возглавил Антонио Конте, ранее проявивший свои тренерские способности в «Ювентусе» и сборной Италии. С этим специалистом отношения у Оскара как-то практически сразу не заладились, и вскоре бразилец начал все больше времени проводить не в основе, а на скамейке запасных, а на поле появлялся тогда, когда для этого было соответствующее настроение у Конте. Немудрено, что в новых реалиях Оскар всерьез задумался о целесообразности смены клубной прописки. В начале 2017-го на него вышло руководство «Атлетико», но мадридцам не удалось договориться с боссами «Челси», которые затребовали за Оскара слишком много – 60 миллионов евро.

То, что было колоссальной суммой для «матрасников» оказалось вполне приемлемой ценой для китайского «Шанхай СИПГ» (с 2021 года этот клуб именуется уже как «Шанхай Порт»). Гонцы из Поднебесной заявили руководству «Челси», что готовы выложить за Оскара 60 миллионов евро, а самому бразильцу пообещали «жирный» контракт с окладом в 24 миллиона евро за сезон.

Оскар не слишком долго раздумывал. Для прессы он заявил следующее: «Китай обладает невероятной финансовой мощью и иногда делает предложения, от которых трудно отказаться». Действительно, по подсчетам экспертов, в Поднебесной бразильцу предложили повышение заработной платы, в сравнении с той, которую он получал в «Челси», на 400%! Феноменальные деньги, которые помогли китайцам заполучить одного из наиболее интересных и креативных футболистов, выступавших на тот момент в Европе.

Кто-то из читателей сейчас может не без язвинки сказать – мол, все понятно, повелся на большие деньги. И это чистая правда, однако чтобы лучше понять логику решений Оскара нужно хоть немного знать его предыдущую жизненную историю. А она была весьма непростой…

Детство Оскара, как и у многих бразильских мальчишек, прошло в бедности. Его отец погиб в дорожно-транспортном происшествии, когда будущему таланту «Челси» было всего три года. Воспитанием Оскара и двух его сестер занималась мать Суэли, которая порой для того, чтобы раздобыть деньги на пропитание была вынуждена продавать что-то необходимое из своего и без того крайне скромного жилища.

Футбол стал для Оскара настоящим спасением, так как давал возможность отвлечься от нищеты и отсутствия того, что так легко доставалось большинству его сверстников, растущих в семьях из стран Северной Америки и Западной Европы. Поэтому когда в 2017-м Оскар подписывал контракт с «Шанхай СИПГ», он честно и прямо заявил – ему нужны эти деньги, чтобы иметь возможность хорошо жить самому и помочь вылезти из нищеты своим многочисленным родственникам в Бразилии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар и Халк

Что правда, изначально Оскар давал понять, что рассматривает вояж в Китай как весьма непродолжительную возможность заработать, чтобы затем все-таки вернуться в Европу и попробовать выиграть там Лигу чемпионов и еще какой-то топовый чемпионат. Особенно Оскара манила Италия, и в интервью он неоднократно подчеркивал, что имеет гражданство этой страны, а потому не будет считаться легионером в Серии А.

Но в декабре 2019 года Оскар буквально шокировал всех болельщиков, которые в те времена присматривались к китайской Суперлиге тем, что подписал новое 5-летнее трудовое соглашение с «Шанхай СИПГ». С точки зрения тайминга это было великолепное решение для хавбека, ведь уже через месяц китайское правительство ввело ряд ограничений, в том числе и на уровень зарплат для футболистов в Суперлиге. Клубам запрещалось подписывать с игроками новые контракты с суммами окладов более чем 3 миллиона евро. Впоследствии это привело к массовому оттоку звездных футболистов из Поднебесной, но Оскар успел зафиксировать свои прежние условия – 24 миллиона евро в год – еще на пять следующих сезонов.

С точки зрения карьеры хавбек прекрасно понимал, на что идет, хотя вопросы объективности в данном аспекте присутствовали. После отъезда из «Челси» Оскар так ни разу больше и не сыграл за сборную Бразилии, хотя туда порой вызывались откровенно комичные персонажи, чей уровень вряд ли соответствовал и половине того, на что был способен Оскар.

«Когда я принял предложение из Китая, то знал, что останусь вне внимания и вне сборной Бразилии. Мне потребовалось некоторое время, чтобы принять это. Всякий раз, когда мне не удавалось попасть в заявку, я смотрел на список вызванных игроков. Я знал, что я лучше некоторых из них. Существует большое предубеждение против тех, кто играет в Китае. Так не должно быть. Люди смотрят на игроков свысока только потому, что они играют здесь», – говорил Оскар.

Очевидно, хавбек «Шанхай СИПГ» имел в виду некоторых своих соотечественников, которые оказывались в сборной Бразилии только потому, что были прекрасно известны тогдашнему главному тренеру «селесао» Тите. Например, Паулиньо и Ренато Аугусто этот специалист вызывал в главную команду страны даже из китайской Суперлиги. Поговаривают, что лишь из-за хороших отношений, которые установились между тренером и футболистами в период совместной работы в «Коринтиансе». Оскар же не был хорошо знаком с Тите, а от того раз за разом оказывался вне списка, хотя даже на уровне чемпионата Китая выглядел значительно сильнее, чем тот же Ренато Аугусто.

В Китае Оскар действительно не давал слабины. Португальский наставник Витор Перейра, работавший с «Шанхай СИПГ» с 2018 по 2020 годы, рассказывал, что бразильский хавбек, прекрасно осознавая общий весьма невысокий уровень выступлений его партнеров по команде, не демонстрировал ни малейшего пренебрежения к ним, а наоборот, старался сделать все, чтобы помочь коллегам прогрессировать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар и Витор Перейра

Бельгиец Эдвард Стилл, который в 2021 году был ассистентом хорвата Ивана Леко в тренерском штабе уже переименованного «Шанхай Порт», и вовсе рассказывал, что Оскар прекрасно ощущал себя в коллективе и всегда являлся значительной частью раздевалки, не пытаясь дистанцироваться от куда менее мастеровитых партнеров по команде.

«Его отношение было фантастическим. На нем определенно лежала огромная ответственность с точки зрения общения со СМИ и болельщиками. У нас также было несколько хороших китайских игроков, но не его уровня. Все взгляды все время были устремлены на него. Оскар серьезно отнесся к этой ответственности. Он был непредвзятым, приятным в общении и поддающимся обучению. С ним всегда велся открытый разговор о том, что планируется сделать, и о его мнении по этому поводу. Он не был машиной, абсолютным убийцей на тренировках, но он был более чем профессионалом, что оказало большое влияние на всех остальных. Когда он отдавался на максимум, все делали то же самое», – говорил Стилл.

Самое важное, что удалось Оскару в «Шанхай Порт» – не допустить напряжения в раздевалке, связанного с отрытым неравенством в оплате труда. Подобное часто возникает в футболе, когда другие игроки начинают завидовать уровню зарплаты лидера команды, и в итоге это приводит ее к краху.

«Оскар был частью раздевалки, он не находился в стороне и не был отрезан от остальной команды. Конечно, была разница в качестве, которая иногда вызывала у него разочарование, но это то, чего и следовало ожидать. Никаких разногласий по поводу его зарплаты также не было. Все знали, что он играл за «Челси» и был чертовски талантливым игроком. Все было довольно просто: он был настолько хорош по сравнению со всеми остальными, что китайские игроки поняли, что им это тоже на пользу. Он привнес в команду качество, а дополнительная известность сделала ее более заметной. Это была беспроигрышная ситуация для всех. Оскар не только забирал большую часть командной зарплаты и все внимание в СМИ, он делал лучше всех, кто был вокруг него», – рассказывал Стилл.

Важно и то, что Оскару вместе с женой удалось обжиться в Шанхае. Они нашли для детей отличные международные школы, а сами не испытывали никаких проблем, ощущая себя в Китае также хорошо, как в Бразилии или Англии. Что правда, нельзя абсолютно категорично утверждать, что Оскар не хотел бы покинуть «Шанхай Порт»…

В начале минувшего года в бразильских СМИ вовсю муссировалась информация о желании руководства «Фламенго» договориться с китайским клубом об аренде хавбека хотя бы на период межсезонья в Поднебесной. В тот период главным тренером «стервятников» являлся как раз Витор Перейра, и португалец был крайне заинтересован в работе с Оскаром. Писали, что специалист даже летал в Китай, чтобы пообщаться на тему перехода с хавбеком с глазу на глаз, но… После возвращения в Бразилию Перейра признал, что у Оскара невероятная зарплата в «Шанхай Порт», из-за чего его трансфер куда-либо крайне маловероятен. Кроме того, португалец рассказывал, что руководство китайского клуба было очень озабочено возможностью даже краткосрочной аренды своей главной звезды – якобы они переживали, что в Бразилии Оскар опять сумеет почувствовать «вкус футбола» и «тягу к игре», и это приведет к проблемам и категорическому желанию уехать, ведь в Китае существует длительная пауза между чемпионатами, когда профессиональным футболистам просто нечем заняться – они только тренируются и проводят спарринги.

Оскар остался в «Шанхай Порт», и в сезоне-2023 китайской Суперлиги помог команде стать чемпионом. Для хавбека это оказался лишь второй титул в Поднебесной (ранее «Шанхай СИПГ» побеждал в чемпионате в 2018 году), а сам он поучаствовал во всех 30 поединках и отличился в них 9 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

В январское трансферное окно-2024 в мировых СМИ не было ни одного слуха о том, что Оскар может покинуть Китай и уехать в другой чемпионат. Контракт хавбека с «Шанхай Порт» продолжает действовать до 30 ноября 2024-го, и на 99% экс-игрок «Челси» выполнит его полностью. Что будет далее? Кто знает, но с высокой долей вероятности футболист все-таки попытается вернуться на топ-уровень. Он и сам недавно говорил, что не видит проблемы в том, чтобы опять поиграть в Европе и верит, что как минимум с точки зрения физической готовности будет в полном порядке, даже несмотря на то, что в сентябре ему «стукнет» уже 33.

«С моим телом и стилем игры, я думаю, у меня есть отличный шанс вернуться и поиграть еще за топ-клуб в Европе», – недавно заявил Оскар в интервью бразильским журналистам.

Но главная ирония здесь заключается в том, что если Оскар действительно вернется в Европу и ему удастся показать себя на топ-уровне в Лиге чемпионов, то это лишь добавит ему еще больше проблем, ведь вызовет волну негативных обсуждений на тему, почему хавбек решился принести в жертву деньгам свой выдающийся талант и футбольный потенциал.

За семь лет, которые Оскар уже провел в Китае, он заработал порядка 200 миллионов евро, учитывая бонусы и подъемные. Это то, что весьма легко подсчитать, оперируя информацией из СМИ. Гораздо сложнее понять, насколько даже столь внушительная цифра оправдывает готовность отказаться от конкуренции на топ-уровне и, возможно, даже попытки вписать свое имя в историю.

Впрочем, если Оскар на это пошел, значит, его все устраивает. Он выгодно продал свой талант туда, где в тот момент готовы были заплатить за него в разы больше, чем вообще стоит такая работа. И тем самым, между прочим, Оскар тоже вошел в историю, став де-факто последней звездой Поднебесной в краткосрочной эпохе шальных денег в тамошнем футболе. Таким себе «саудовским Криштиану Роналду», но для китайского рынка.