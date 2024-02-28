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  4. Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Испания
28 февраля 2024, 16:12 |
1442
0

Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте

Ситуацию планируют обсудить в конце сезона

28 февраля 2024, 16:12 |
1442
0
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации издания Marca, Андрей Лунин и «Реал» договорились, что до конца сезона конкретных переговоров о новом контракте стороны вести не будут.

Нынешнее соглашение украинца истекает летом 2025 года.

Сообщается, что вратарь точно будет основным до момента восстановления Тибо Куртуа, а далее стороны уже будут оценивать ситуацию. Именно по этой причине переговоры решили отложить до лета.

Кондиции Куртуа будут важным элементом возможной договоренности. СМИ сообщает, что Лунин и руководством «Реала» полностью спокойны и никаких проблем между ними нет.

Лунин выиграл борьбу за статус первого номера у Кепы Аррисабалаги. В нынешнем сезоне Андрей провел 19 матчей.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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