Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Ситуацию планируют обсудить в конце сезона
По информации издания Marca, Андрей Лунин и «Реал» договорились, что до конца сезона конкретных переговоров о новом контракте стороны вести не будут.
Нынешнее соглашение украинца истекает летом 2025 года.
Сообщается, что вратарь точно будет основным до момента восстановления Тибо Куртуа, а далее стороны уже будут оценивать ситуацию. Именно по этой причине переговоры решили отложить до лета.
Кондиции Куртуа будут важным элементом возможной договоренности. СМИ сообщает, что Лунин и руководством «Реала» полностью спокойны и никаких проблем между ними нет.
Лунин выиграл борьбу за статус первого номера у Кепы Аррисабалаги. В нынешнем сезоне Андрей провел 19 матчей.
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