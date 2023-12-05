Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Испании.

Тройку рейтинга открывает австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, который по своему 3-летнему контракту получает 22.5 миллионов евро в год.

Второе место занимает легенда «сливочных» – Тони Кроос. Его договор с королевским клубом заканчивается летом 2024 года, но до того момента его зарплата составляет 24.38 миллионов евро за сезон.

Неожиданно, но лидером списка является игрок «Барселоны» Френки де Йонг. Отрыв от Крооса впечатляет, ведь голландец ежегодно зарабатывает 37.5 миллионов евро, а с учетом возможных бонусов оклад может составлять 57.71 миллионов.

Украинец Андрей Лунин входит в топ-200 данного рейтинга. Он получает 2.81 миллионов евро. Роман Яремчук пошел недалеко, его зарплата - 2.6 миллионов.

Топ-10 игроков с самыми большими зарплатами в Ла Лиге: