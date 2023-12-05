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  4. Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Испания
05 декабря 2023, 16:59 |
1896
1

Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в чемпионате Испании

05 декабря 2023, 16:59 |
1896
1
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Испании.

Тройку рейтинга открывает австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, который по своему 3-летнему контракту получает 22.5 миллионов евро в год.

Второе место занимает легенда «сливочных» – Тони Кроос. Его договор с королевским клубом заканчивается летом 2024 года, но до того момента его зарплата составляет 24.38 миллионов евро за сезон.

Неожиданно, но лидером списка является игрок «Барселоны» Френки де Йонг. Отрыв от Крооса впечатляет, ведь голландец ежегодно зарабатывает 37.5 миллионов евро, а с учетом возможных бонусов оклад может составлять 57.71 миллионов.

Украинец Андрей Лунин входит в топ-200 данного рейтинга. Он получает 2.81 миллионов евро. Роман Яремчук пошел недалеко, его зарплата - 2.6 миллионов.

Топ-10 игроков с самыми большими зарплатами в Ла Лиге:

  • 1. Френки де Йонг («Барселона», 37.5 миллионов евро за сезон)
  • 2. Тони Кроос («Реал» Мадрид, 24.38 млн)
  • 3. Давид Алаба («Реал» Мадрид, 22.5 млн)
  • 4. Лука Модрич («Реал» Мадрид, 21.88 млн)
  • 5. Ян Облак («Атлетико» Мадрид, 20.83 млн)
  • 6. Роберт Левандовски («Барселона», 20.83 млн)
  • 7. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
  • 8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
  • 9. Илкай Гюндоган («Барселона», 18.75 млн)
  • 10. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 16.67 млн)
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Френки де Йонг Тони Кроос Лука Модрич Ян Облак Джуд Беллингем Роберт Левандовски Давид Алаба Винисиус Жуниор Илкай Гюндоган Федерико Вальверде Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу зарплаты Андрей Лунин Роман Яремчук Валенсия
Источник Capology
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Lesovij7
Яремчук удивил
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