Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Испания
15 ноября 2023, 12:05 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:15
3736
10

Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне

Украинский тандем зарабатывает солидные деньги в Испании

15 ноября 2023, 12:05 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:15
3736
10
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков в испанской «Жироне».

Зарплаты футболистов раскрыл портал Capology. По версии ресурса, оклад Виктора Цыганкова составляет 1.4 миллиона евро в сезон. При этом в его контракте предусмотрены бонусы, благодаря которым зарплата может увеличиться до 1.68 миллионов.

Артем Довбик зарабатывает почти в 2 раза больше – 2.5 миллиона евро за год. При этом в его договоре с «Жироной» не прописаны никакие бонусы.

Интересно, что украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко получает больше обоих легионеров из «Жироны». Его зарплата по версии Capology – 2.56 миллиона евро за сезон, а не 2.32, как сообщалось ранее.

В этом сезоне Ла Лиги на счету Артема Довбика 7 забитых мячей и 4 голевые передачи в 13 матчах, а Виктор Цыганков в 11 поединках отметился 2 голами и 2 ассистами. Виктор Коваленко в этом сезоне Серии А провел на поле лишь 59 минут, но успел забить победный гол в ворота «Наполи».

По теме:
ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»
УЕФА поздравил Цыганкова с днем рождения видеороликом гола в ворота Испании
ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»
Артем Довбик Виктор Цыганков Виктор Коваленко Жирона Эмполи зарплаты Ла Лига Серия A чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу
Источник Capology
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 15 ноября 2023, 07:30 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Бокс | 15 ноября 2023, 10:24 5
ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

Франсис получил право драться за пояс

Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Футбол | 14.11.2023, 22:07
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Ведущий полузащитник сможет помочь Вересу в декабрьских матчах
Футбол | 15.11.2023, 11:47
Ведущий полузащитник сможет помочь Вересу в декабрьских матчах
Ведущий полузащитник сможет помочь Вересу в декабрьских матчах
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
какое то гонево про Коваленко.
в Италии за пределами топ такие зп крайне редко платят.
тем более в Аталанте он получал 2 млн. 
Так это благодаря тому что свободный агент, и у Аталанты было бабло от ЛЧ
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Octopus
2,56 млн за то, чтобы сменить в Наполи тренера. Приемлемо))
Ответить
0
Octopus
За зарплаты Довбика и Цыганкова уже писали пару месяцев назад. Тогда Довбик еще не добился того, чего добился сейчас. Сейчас его зп уже не кажется завышенной.
Ответить
0
Romko
Не гоніть на Вітю Голденбоя: норм футболіст він, своєї зарплатні заслуговує, а коли йому в команді довіряють, показує результат.
Ответить
0
naverland
Коваленко как всегда всех одурил. Вначале в Шахте теперь в Италии
Ответить
0
prorok
Ну и хорошо что зарабатывает. Все сами выбрали клубы . Посмотрим что будет дальше.
Ответить
0
umnuy2
вначале ты работаешь на имя-потом имя работает на тебя
Ответить
-1
Олександр
Странно что итальянцы платят такие деньги коваленко непонятно за что .10 тысяч гривен в месяц .больше он не заслуживает своей игрой 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
15.11.2023, 00:41
Футбол
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
15.11.2023, 01:25 2
Теннис
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 2
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем