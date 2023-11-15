Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков в испанской «Жироне».

Зарплаты футболистов раскрыл портал Capology. По версии ресурса, оклад Виктора Цыганкова составляет 1.4 миллиона евро в сезон. При этом в его контракте предусмотрены бонусы, благодаря которым зарплата может увеличиться до 1.68 миллионов.

Артем Довбик зарабатывает почти в 2 раза больше – 2.5 миллиона евро за год. При этом в его договоре с «Жироной» не прописаны никакие бонусы.

Интересно, что украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко получает больше обоих легионеров из «Жироны». Его зарплата по версии Capology – 2.56 миллиона евро за сезон, а не 2.32, как сообщалось ранее.

В этом сезоне Ла Лиги на счету Артема Довбика 7 забитых мячей и 4 голевые передачи в 13 матчах, а Виктор Цыганков в 11 поединках отметился 2 голами и 2 ассистами. Виктор Коваленко в этом сезоне Серии А провел на поле лишь 59 минут, но успел забить победный гол в ворота «Наполи».