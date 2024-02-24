Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги

Саудовский клуб «Аль-Наср» планирует купить голкипера в следующее трансферное окно.

По информации AS, клуб, за который играет Криштиану Роналду, планирует приобрести голкипера высшего класса с определенным медийным статусом. В этот список попали вратарь «Атлетико» Ян Облак, Марк-Андре Тер Штеген из «Барселоны», Кейлор Навас из «ПСЖ» и украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин.

Сообщается, что саудовский клуб готов предложить голкиперу невероятную зарплату – 30 миллионов в год (валюта не указана).

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.