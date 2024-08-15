Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
Ига Свентек одолела Варвару Грачеву в трех сетах в своем первом матче на этих кортах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 3-м раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В 1/8 финала украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша), которая в своем стартовом матче на этих кортах одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 69) за 2 часа и 13 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Варвара Грачева (Франция) – 6:0, 6:7 (8:10), 6:2
Это была вторая встреча соперниц. Ига выиграла оба очных поединка.
Ранее Марта с Игой играли между собой дважды и дважды победу одерживала полька. В последний раз девушки встречались в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Тогда Свентек победила со счетом 6:2, 6:1.
Костюк на соревнованиях в Цинциннати справилась Элизе Мертенс и Лулу Сан.
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Ми тут Даяну хейтимо. Іґа, звичайно, 5 сетпойнтів не продула, але ж вона і співати так не вміє. Бублик у 1 сеті, у другому 4:1, 5:2, 40:30 і матчпойнт у 8 геймі. І шо? "Французька" Варвара забиває 3 поспіль м'ячі тут, потім бере ще 2 гейми, потім вони обмінюються (Іґа таки подужала взяти 1 подачу), потім тайбрейк і 4:1 на користь Свьонтек. Все? Фіґвам. Тайбрейк 10:8 виграє Грачова. У 3-й партії гойдалки із взаємними подарунками подач тривають 4 розіграші, і тут у Варьки нараз закінчується бензин. Це не Голлівуд, це Диснейленд )