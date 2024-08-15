Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 3-м раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/8 финала украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша), которая в своем стартовом матче на этих кортах одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 69) за 2 часа и 13 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Варвара Грачева (Франция) – 6:0, 6:7 (8:10), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Ига выиграла оба очных поединка.

Ранее Марта с Игой играли между собой дважды и дважды победу одерживала полька. В последний раз девушки встречались в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Тогда Свентек победила со счетом 6:2, 6:1.

Костюк на соревнованиях в Цинциннати справилась Элизе Мертенс и Лулу Сан.