Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
WTA
15 августа 2024, 04:22 |
315
2

Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати

Ига Свентек одолела Варвару Грачеву в трех сетах в своем первом матче на этих кортах

15 августа 2024, 04:22 |
315
2
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 3-м раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/8 финала украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша), которая в своем стартовом матче на этих кортах одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 69) за 2 часа и 13 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Варвара Грачева (Франция) – 6:0, 6:7 (8:10), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Ига выиграла оба очных поединка.

Ранее Марта с Игой играли между собой дважды и дважды победу одерживала полька. В последний раз девушки встречались в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Тогда Свентек победила со счетом 6:2, 6:1.

Костюк на соревнованиях в Цинциннати справилась Элизе Мертенс и Лулу Сан.

По теме:
Свентек в Цинциннати обновила собственный исторический рекорд
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Ига Свёнтек – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Марта Костюк Варвара Грачева WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 14 августа 2024, 07:01 6
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта

14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей

Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Теннис | 14 августа 2024, 04:21 2
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати

Элина переиграла Ван Яфань в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ
Футбол | 14.08.2024, 19:45
УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ
УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ
Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
Теннис | 14.08.2024, 22:42
Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Футбол | 14.08.2024, 07:14
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Розгромилп, це якби не було другого сету. 
Ответить
+1
Falko
Та дурдом якийсь, а не дєффкі ))
Ми тут Даяну хейтимо. Іґа, звичайно, 5 сетпойнтів не продула, але ж вона і співати так не вміє. Бублик у 1 сеті, у другому 4:1, 5:2, 40:30 і матчпойнт у 8 геймі. І шо? "Французька" Варвара забиває 3 поспіль м'ячі тут, потім бере ще 2 гейми, потім вони обмінюються (Іґа таки подужала взяти 1 подачу), потім тайбрейк і 4:1 на користь Свьонтек. Все? Фіґвам. Тайбрейк 10:8 виграє Грачова. У 3-й партії гойдалки із взаємними подарунками подач тривають 4 розіграші, і тут у Варьки нараз закінчується бензин. Це не Голлівуд, це Диснейленд )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это будет последний раз, когда мы увидим Тайсона Фьюри»
Карл ФРОЧ: «Это будет последний раз, когда мы увидим Тайсона Фьюри»
13.08.2024, 04:41
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем