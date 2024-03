Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В полуфинале престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) за 1 час и 9 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Марта Костюк (Украина) [31] – 6:2, 6:1

После третьего гейма второго сета Костюк взяла медицинский тайм-аут. Судя по всему, представительницу Украины тревожил большой палец на левой ноге.

Это была вторая встреча девушек. Марта проиграла 2-й очный поединок. Три года назад украинка уступила Иге в 4-м раунде Ролан Гаррос.

Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне соревнований WTA 1000.

Свентек в финале тысячника в США сыграет против победительницы матча Мария Саккари – Коко Гофф.

Ига в 23-й раз сыграет в финале турнира WTA и будет бороться за 19-й титул. В Индиан-Уэллс это будет ее второй матч за трофей. Она становилась чемпионкой на этих кортах в 2022 году. На уровне тысячников Ига вышла в 10-й финал.

SUPREME 𝟏GA 🥶@iga_swiatek sees off Kostyuk and advances to the @BNPPARIBASOPEN showpiece final for the second time in her career! #TennisParadise pic.twitter.com/hOJbHRpLLr