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WTA
16 марта 2024, 02:20 | Обновлено 16 марта 2024, 03:12
972
23

Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс

Марта не сумела пройти первую ракетку мира в полуфинал супертурнира в США

16 марта 2024, 02:20 | Обновлено 16 марта 2024, 03:12
972
23
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В полуфинале престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) за 1 час и 9 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Марта Костюк (Украина) [31] – 6:2, 6:1

После третьего гейма второго сета Костюк взяла медицинский тайм-аут. Судя по всему, представительницу Украины тревожил большой палец на левой ноге.

Это была вторая встреча девушек. Марта проиграла 2-й очный поединок. Три года назад украинка уступила Иге в 4-м раунде Ролан Гаррос.

Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне соревнований WTA 1000.

Свентек в финале тысячника в США сыграет против победительницы матча Мария Саккари – Коко Гофф.

Ига в 23-й раз сыграет в финале турнира WTA и будет бороться за 19-й титул. В Индиан-Уэллс это будет ее второй матч за трофей. Она становилась чемпионкой на этих кортах в 2022 году. На уровне тысячников Ига вышла в 10-й финал.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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introvert
Перегоріла Марта, типова поразка ще до виходу з роздягальні. Вийшла накрученою, затислась, купа дитячих помилок; Свьонтек навіть не довелося включатися на повну потужність. Не шкода, що програла, а шкода, що програла саме так.
Ну що ж, залишається лише повторити власні слова після фіналу в Сан-Дієго: досвід поразок в таких матчах теж корисний. Головне використати цей досвід правильно. 
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
Stanislav Matusevych
На жаль, без несподіванок. Іга у формі, і зупинити її у фіналі Коко може хіба тільки мріяти. Марта поки не готова стабільно грати на такому рівні. Ряд класних вінерсів усе ж були, але на кожний з них припадало не менше трьох простих помилок. Дивуватися тут нема чому, все логічно й закономірно. Відзначу все ж хорошу роботу тренера. Сьогодні, на відміну від гри проти тієї ж Потапової, Марта намагалася грати потужно в атаку. Бо сидіти в захисті проти Іги - це взагалі самогубство. Але в атакуючому стилі проти топової Іги боротися за перемогу наразі можуть лише дві топові гарматниці, і те з дуже перемінним успіхом.
Нічого страшного не сталося, потрібно продовжувати наполегливо працювати. Над подачею та ментальністю - особливо. Напрям руху є очевидно вірним, але шлях попереду дуже довгий та важкий.
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+8
Ekvato
Поки що треба підтягувати деякі елементи: першу подачу, гру на задній лінії. Але це все не основне. Основне-СТАБІЛЬНІСТЬ. За рахунок цього Іга і виграє. У неї майже немає психологічних гойдалок, а Марту дуже легко вибити з колії. Якщо оператори зроблять нарізку з матчу, то 80% усіх крутих розіграшів буде на користь Марти, вона дуже обдарований гравець і вміє радувати глядачів. Але також 70% невимушених помилок сьогодні теж ідуть у "скарбничку" Марті. Буде стабільність - буде Марта у десятці, а поки що вона посувається поюлижче до 20-ки, що теж гарно
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+7
Elis
В Інґи неймовірна концентрація сьогодні. Згодом Марта навчиться і з нею грати. з якої спроби Еліна почала в Квітової вигравати?
Надто тисне Марта на себе, скуто грала більшу частину гри. В кожному разі, програти Швьонтек не соромно. Дякую, Марто, за турнір! 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
Дуже велика різниця в якості першої подачі.Та й по многим іншим компонентам гри.Головне зараз Марті проаналізувати гру і зробити акцент на своїх слабких місцях.А взагалі дякую Марті за позитивні емоції і результат на цьому турнірі.Так крок за кроком і треба йти до своєй цілі.
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+3
sv_2000
Жаль... Немного разочарован, ожидал плотную борьбу с шансами на победу, но не сложилось. Так и не нашла Марта сегодня свою игру. Тем не менее пробежки будущей победной  игры были. Всё будет ок. 
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+2
kollekciy
На цей матч, була надія, тільки якщо, Свьонтек неочікувано провалиться. Але сьогодні вона була, як робот. До таких Марта,  ще не доросла. Хоча частина розіграшів у Марти сьогодні була чудова, треба щоб таких розіграшів вдавалося в двічі більше, тоді можна боротися, навіть з такою Свьонтек. 
Треба щоб Марту вистачило, ще на Маямі, а потім вже на море, а то вже почала травми шукати.
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+2
kollekciy
Моє передчуття після неочікуваного зняття Маркети, що це знак Марті далеко зайти справдилося повністю. Вітаю Марту з ще одним чудовим турніром поспіль.
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+1
Kono86
"Молодець". Та в принципі тут і шансів особливих не було. Були наївні, які сподівались, але, в реальності все так як і мало бути..
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+1
KirTheKing
по технике Марта на две головы выше чем этот паренек в сиреневой кепке.. надо отшлифовать первую подачу и еще пару элементов и все будет OK..
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0
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Vlad Holl
Оці всі мінусовщики вважають  що за програш також треба хвалити ? Почитайте коменти іспанських , англійських вболівальників на програш команди , та там на вулицю не вийдеш , а у нас тільки гладить по голівці .
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-3
Kamon
Та ничего этот опыт не принесёт ей, или вы думаете, что в следующий раз против Иги сыграет лучше, знаем уже проходили, с такой подачей ничего не светит, ни у кого из украинок нет стабильной подачи , не родилась ещё теннисистка в Украине с хорошей стабильной подачей
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-4
Vlad Holl
Програвати не страшно ,але програвати без боротьби , без супротиву , то вболівальникам дуже не подобається. Програла, десь ,за годину з невеликим , і це багато про що говорить. Жодного натяку на зворотній брейк , а свої подачі віддавала з першого разу.
А взагалі треба сказати дякую за півфінал і чекаємо на Майямі , може там зірки зійдуться і не тільки для Марти.
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-4
Kamon
Хорошая игра на высоком уровне 
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-4
Arturs
Ну теперь травма во всем виновата. Будет на что спихнуть - пальчик натерла. Кто пишет эти статьи, он в теннисе точно что-то понимает ?
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-7
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