Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Марта не сумела пройти первую ракетку мира в полуфинал супертурнира в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
В полуфинале престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) за 1 час и 9 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Марта Костюк (Украина) [31] – 6:2, 6:1
После третьего гейма второго сета Костюк взяла медицинский тайм-аут. Судя по всему, представительницу Украины тревожил большой палец на левой ноге.
Это была вторая встреча девушек. Марта проиграла 2-й очный поединок. Три года назад украинка уступила Иге в 4-м раунде Ролан Гаррос.
Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне соревнований WTA 1000.
Свентек в финале тысячника в США сыграет против победительницы матча Мария Саккари – Коко Гофф.
Ига в 23-й раз сыграет в финале турнира WTA и будет бороться за 19-й титул. В Индиан-Уэллс это будет ее второй матч за трофей. Она становилась чемпионкой на этих кортах в 2022 году. На уровне тысячников Ига вышла в 10-й финал.
ELITE hand skills 🤹♀️@marta_kostyuk | #TennisParadise pic.twitter.com/VtkCsAEj6a— wta (@WTA) March 15, 2024
SUPREME 𝟏GA 🥶@iga_swiatek sees off Kostyuk and advances to the @BNPPARIBASOPEN showpiece final for the second time in her career! #TennisParadise pic.twitter.com/hOJbHRpLLr— wta (@WTA) March 16, 2024
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Ну що ж, залишається лише повторити власні слова після фіналу в Сан-Дієго: досвід поразок в таких матчах теж корисний. Головне використати цей досвід правильно.
Нічого страшного не сталося, потрібно продовжувати наполегливо працювати. Над подачею та ментальністю - особливо. Напрям руху є очевидно вірним, але шлях попереду дуже довгий та важкий.
Надто тисне Марта на себе, скуто грала більшу частину гри. В кожному разі, програти Швьонтек не соромно. Дякую, Марто, за турнір!
Треба щоб Марту вистачило, ще на Маямі, а потім вже на море, а то вже почала травми шукати.
А взагалі треба сказати дякую за півфінал і чекаємо на Майямі , може там зірки зійдуться і не тільки для Марти.