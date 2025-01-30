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  4. «Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 09:58 |
185
1

«Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером

Тарас Степаненко покинул расположение «горняков»

30 января 2025, 09:58 |
185
1
«Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко тепло простился с родным клубом. Футболист опубликовал лаконичную заметку в Instagram.

«Это было хорошее путешествие. Спасибо, «Шахтер». Все ради Победы… и навсегда в сердце моем», – написал Степаненко.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Voxa Hvedyk
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Легенда клубу !!!
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