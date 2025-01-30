«Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко тепло простился с родным клубом. Футболист опубликовал лаконичную заметку в Instagram.

«Это было хорошее путешествие. Спасибо, «Шахтер». Все ради Победы… и навсегда в сердце моем», – написал Степаненко.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.