Украина. Премьер лига30 января 2025, 09:58 |
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«Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером
Тарас Степаненко покинул расположение «горняков»
30 января 2025, 09:58 |
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Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко тепло простился с родным клубом. Футболист опубликовал лаконичную заметку в Instagram.
«Это было хорошее путешествие. Спасибо, «Шахтер». Все ради Победы… и навсегда в сердце моем», – написал Степаненко.
Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.
Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.
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