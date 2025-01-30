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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 09:39 | Обновлено 30 января 2025, 09:40
312
1

«От мальчика к легенде». Кривцов тепло обратился к Степаненко

Сергей Кривцов поддержал Тараса Степаненко

30 января 2025, 09:39 | Обновлено 30 января 2025, 09:40
312
1
«От мальчика к легенде». Кривцов тепло обратился к Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов обратился к Тарасу Степаненко, покинувшему расположение «горняков».

«От мальчика к легенде клуба. Горжусь тобой, брат. Черный и оранжевый навсегда», – написал Кривцов.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

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Тарас Степаненко Сергей Кривцов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Henriklarsson11
Він був одним з лідерів запорізького  металуга коли перейшов у шахтар. С фіга лі хлопчика?
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