«От мальчика к легенде». Кривцов тепло обратился к Степаненко

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов обратился к Тарасу Степаненко, покинувшему расположение «горняков».

«От мальчика к легенде клуба. Горжусь тобой, брат. Черный и оранжевый навсегда», – написал Кривцов.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.