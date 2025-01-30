Украина. Премьер лига30 января 2025, 09:39 | Обновлено 30 января 2025, 09:40
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«От мальчика к легенде». Кривцов тепло обратился к Степаненко
Сергей Кривцов поддержал Тараса Степаненко
30 января 2025, 09:39 | Обновлено 30 января 2025, 09:40
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Бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов обратился к Тарасу Степаненко, покинувшему расположение «горняков».
«От мальчика к легенде клуба. Горжусь тобой, брат. Черный и оранжевый навсегда», – написал Кривцов.
Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.
Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.
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