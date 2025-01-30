Ризныку – 26. Шахтер и УАФ поздравили вратаря с Днем рождения
30 января – праздничный день для голкипера
30 января вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Дмитрий Ризнык отмечает свое 26-летие.
Голкипер в социальных сетях получил поздравление от «горняков» и Украинской ассоциации футбола.
«Поздравляем Дмитрия Ризныка с Днем рождения!
Вратарю «Шахтера» сегодня исполняется 26 лет!», – написано в Telegram-канале клуба.
Первые шаги в профессиональном футболе Дмитрий начал в полтавской «Ворскле». Пройдя этап от молодежки до основной команды, Ризнык закрепился в составе полтавского коллектива. Зимой 2023 года «Шахтер» приобрел футболиста за 3 миллиона евро. С этого времени вратарь регулярно стал появляться в основном составе команды.
В общей сложности за «горняков» Дмитрий отыграл 64 поединка, среди которых в 25 матчах сохранил ворота сухими.
К тому же у Ризныка имеет в своем активе два матча за национальную сборную Украины.
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