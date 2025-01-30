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  4. Ризныку – 26. Шахтер и УАФ поздравили вратаря с Днем рождения
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 12:29 | Обновлено 30 января 2025, 12:49
46
1

Ризныку – 26. Шахтер и УАФ поздравили вратаря с Днем рождения

30 января – праздничный день для голкипера

30 января 2025, 12:29 | Обновлено 30 января 2025, 12:49
46
1
Ризныку – 26. Шахтер и УАФ поздравили вратаря с Днем рождения
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

30 января вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Дмитрий Ризнык отмечает свое 26-летие.

Голкипер в социальных сетях получил поздравление от «горняков» и Украинской ассоциации футбола.

«Поздравляем Дмитрия Ризныка с Днем ​​рождения!

Вратарю «Шахтера» сегодня исполняется 26 лет!», – написано в Telegram-канале клуба.

Первые шаги в профессиональном футболе Дмитрий начал в полтавской «Ворскле». Пройдя этап от молодежки до основной команды, Ризнык закрепился в составе полтавского коллектива. Зимой 2023 года «Шахтер» приобрел футболиста за 3 миллиона евро. С этого времени вратарь регулярно стал появляться в основном составе команды.

В общей сложности за «горняков» Дмитрий отыграл 64 поединка, среди которых в 25 матчах сохранил ворота сухими.

К тому же у Ризныка имеет в своем активе два матча за национальную сборную Украины.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Alexander Киев
Найкращий воротар УПЛ, найтитулованішого клубу ! Вітаємо ! 
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