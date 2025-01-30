Все три гола Боруссии Д в ворота Шахтера оказались юбилейными

Второй мяч, забитый 28-летним форвардом «Боруссии» Серу Гирасси в матче с «Шахтером» (3:1), стал 350-м, пропущенным украинскими клубами на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 179 раз довелось в гостях вынимать мяч из сетки голкиперам «Динамо», 155 (с учетом гола Рами Бенсебайни) – «Шахтера», 11 – «Днепра», 4 – «Таврии» и 2 – «Днепра-1».

К слову, юбилейным оказался и первый мяч Гирасси – 70-м для команд из Германии в поединках с украинцами в основном турнире Лиги чемпионов. А Рами Бенсебайни стал автором 60-го гола немецких клубов в еврокубковых баталиях с «Шахтером» (ЛЧ – 48, ЛЕ - 12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ