Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все три гола Боруссии Д в ворота Шахтера оказались юбилейными
Лига чемпионов
30 января 2025, 12:29 | Обновлено 30 января 2025, 12:57
150
0

Все три гола Боруссии Д в ворота Шахтера оказались юбилейными

Украинцы пропустили 350-й мяч на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов

30 января 2025, 12:29 | Обновлено 30 января 2025, 12:57
150
0
Все три гола Боруссии Д в ворота Шахтера оказались юбилейными
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй мяч, забитый 28-летним форвардом «Боруссии» Серу Гирасси в матче с «Шахтером» (3:1), стал 350-м, пропущенным украинскими клубами на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 179 раз довелось в гостях вынимать мяч из сетки голкиперам «Динамо», 155 (с учетом гола Рами Бенсебайни) – «Шахтера», 11 – «Днепра», 4 – «Таврии» и 2 – «Днепра-1».

К слову, юбилейным оказался и первый мяч Гирасси – 70-м для команд из Германии в поединках с украинцами в основном турнире Лиги чемпионов. А Рами Бенсебайни стал автором 60-го гола немецких клубов в еврокубковых баталиях с «Шахтером» (ЛЧ – 48, ЛЕ - 12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»
«Я очень счастлив». Конопля отреагировал на уход Степаненко
Ризныку – 26. Шахтер и УАФ поздравили вратаря с Днем рождения
цифры и факты Шахтер Донецк Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 25
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29 января 2025, 20:10 5
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины

Тарас Степаненко продолжит карьеру в Эюпспоре

Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Футбол | 30.01.2025, 11:31
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Футбол | 30.01.2025, 12:36
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
30.01.2025, 03:45 15
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 22
Футбол
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
28.01.2025, 12:40 2
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем