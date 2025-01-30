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Молодежные турниры
30 января 2025, 12:22 | Обновлено 30 января 2025, 13:01
155
0

Динамо U-19 в спарринге отгрузило 6 мячей болгарской Фратрии

Динамовцы не оставили шансов сопернику

30 января 2025, 12:22 | Обновлено 30 января 2025, 13:01
155
0
Динамо U-19 в спарринге отгрузило 6 мячей болгарской Фратрии
ФК Динамо

Юношеская команда «Динамо» продолжает подготовку к поединку плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против итальянской «Аталанты». Команда Игоря Костюка провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником стал представитель третьего дивизиона чемпионата Болгарии – «Фратрия» из города Варна.

«Бело-синие» с первых минут завладели инициативой и регулярно создавали опасность у чужих ворот. Подопечные Игоря Костюка повели в счете на 22-й минуте, когда реализовали пенальти, назначенный за нарушение правил против Задорожного в чужой штрафной – отметим, что приговор выполнил сам пострадавший – 1:0. Второй раз наши ребята отличились уже через несколько минут, когда после прострельной передачи с левого фланга Герич с линии вратарской в касание переправил мяч в сетку - 2:0.

Остальные мячи «бело-синим» удалось забить уже после перерыва. Причем, как только началась вторая половина встречи, киевляне отличились дважды подряд, автором забитых мячей стал оформивший хет-трик Герич. Сначала он поразил ворота из района левого угла вратарской, сблизившись с вратарем и обыграв его. А вскоре отобрал мяч у защитников болгар и из пределов штрафной нанес точный удар мимо вратаря.

Так что к 49 минуте счет уже был 4:0. Еще один мяч украинцы провели на 66-й минуте: Билый на линии штрафной получил передачу от партнера, обыграл защитника и направил мяч в правый от себя угол ворот – 5:0.

А окончательный счет установил Осипенко уже в компенсированное время: болгары допустили ошибку при розыгрыше мяча от ворот, динамовцы перехватили передачу вратаря на своего партнера, и Осипенко с близкого расстояния подправил мяч уже в пустые ворота.

Товарищеский матч. 29 января. Турция

«Динамо» U-19 (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 6:0.

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Динамо Киев U-19 Фратрия Варна учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Игорь Костюк
Сергій Турчак Источник: ФК Динамо Киев
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