ATP15 марта 2024, 10:58 |
202
0
Коко Гофф – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала на турнире в Индиан-Уэллс
15 марта 2024, 10:58 |
202
0
16 марта состоятся полуфиналы на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во второй встрече сыграют Коко Гофф (№3 WTA) и Мария Саккари (№9 WTA). Время начала поединка – не ранее 03:00 по Киеву после матча Костюк – Свёнтек.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 8-я встреча теннисисток, гречанка ведет со счетом 4-3.
В финале победительница встречи сразится против Марты Костюк (№32 WTA) или Иги Свёнтек (№1 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 марта 2024, 05:50 1
Естественно, фавориткой встречи будет Ига
Футбол | 15 марта 2024, 07:05 10
В 1/4 финала Италия будет представлена тремя клубами, а Англия – двумя
Футбол | 14.03.2024, 22:43
Футбол | 15.03.2024, 00:10
Теннис | 14.03.2024, 21:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 03:25 6
14.03.2024, 00:47 17
14.03.2024, 22:35 16
14.03.2024, 10:26 3
13.03.2024, 22:15 11
14.03.2024, 22:05 1
14.03.2024, 16:39 25
13.03.2024, 10:32 26