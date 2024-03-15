Коко Гофф – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 марта состоятся полуфиналы на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во второй встрече сыграют Коко Гофф (№3 WTA) и Мария Саккари (№9 WTA). Время начала поединка – не ранее 03:00 по Киеву после матча Костюк – Свёнтек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча теннисисток, гречанка ведет со счетом 4-3.

В финале победительница встречи сразится против Марты Костюк (№32 WTA) или Иги Свёнтек (№1 WTA).

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