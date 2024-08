Источник: Рэшфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к подписанию нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, информирует Fichajes.



Саудиты готовы заплатить колоссальные 98 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов) за форварда «Манчестер Юнайтед».



Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро (51,5 миллиона фунтов стерлингов).



В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

🚨 Saudi Pro League clubs are showing interest in signing Marcus Rashford and are willing to bid a whopping £86M for the Manchester United forward.



