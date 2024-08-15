Источник: Рэшфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Стала известна сумма возможного трансфера из Манчестер Юнайтед
Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к подписанию нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, информирует Fichajes.
Саудиты готовы заплатить колоссальные 98 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов) за форварда «Манчестер Юнайтед».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро (51,5 миллиона фунтов стерлингов).
В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.
🚨 Saudi Pro League clubs are showing interest in signing Marcus Rashford and are willing to bid a whopping £86M for the Manchester United forward.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2024
(Source: Fichajes) pic.twitter.com/pBr81n3XVe
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