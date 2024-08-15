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Саудовская Аравия
15 августа 2024, 17:53 | Обновлено 15 августа 2024, 18:12
179
0

Источник: Рэшфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Стала известна сумма возможного трансфера из Манчестер Юнайтед

15 августа 2024, 17:53 | Обновлено 15 августа 2024, 18:12
179
0
Источник: Рэшфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к подписанию нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, информирует Fichajes.

Саудиты готовы заплатить колоссальные 98 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов) за форварда «Манчестер Юнайтед».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро (51,5 миллиона фунтов стерлингов).

В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Іван Распутін Источник: Fichajes.com
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