Большие амбиции. Рэшфорд рассказал, о чем мечтает в Ман Юнайтед
Маркус не теряет веры в Красных дьяволов и надеется на крупные победы
Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил, что имеет большие амбиции.
Маркус не теряет веру в Красных дьяволов и надеется на великие победы.
Рэшфорд рассказал: «Я все еще мечтаю выиграть большие трофеи – Премьер-лигу и Лигу чемпионов с МЮ. Я надеюсь, у нас получится это сделать».
Манчестер Юнайтед готовится к старту сезона 2024/25 в США во время предсезонного турне. За 15 дней, проведенных в США, Красные дьяволы одержали победу над шотландским «Рейнджерс» (2:0) и потерпели два поражения – от «Русенборга» из Норвегии (0:1) и лондонского «Арсенала» (1:2).
В сезоне 2023/24 в Английской Премьер-лиге Рэшфорд провел 33 матча и забил 7 голов за МЮ.
🔴 Marcus Rashford: “I still have dreams of winning the big trophies, the Premier League and Champions League with Man United”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024
“Hopefully we can get that done!”, told MUTV. pic.twitter.com/ax3PvAu6nR
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