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Англия
31 июля 2024, 06:53 | Обновлено 31 июля 2024, 07:05
96
0

Большие амбиции. Рэшфорд рассказал, о чем мечтает в Ман Юнайтед

Маркус не теряет веры в Красных дьяволов и надеется на крупные победы

31 июля 2024, 06:53 | Обновлено 31 июля 2024, 07:05
96
0
Большие амбиции. Рэшфорд рассказал, о чем мечтает в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил, что имеет большие амбиции.

Маркус не теряет веру в Красных дьяволов и надеется на великие победы.

Рэшфорд рассказал: «Я все еще мечтаю выиграть большие трофеи – Премьер-лигу и Лигу чемпионов с МЮ. Я надеюсь, у нас получится это сделать».

Манчестер Юнайтед готовится к старту сезона 2024/25 в США во время предсезонного турне. За 15 дней, проведенных в США, Красные дьяволы одержали победу над шотландским «Рейнджерс» (2:0) и потерпели два поражения – от «Русенборга» из Норвегии (0:1) и лондонского «Арсенала» (1:2).

В сезоне 2023/24 в Английской Премьер-лиге Рэшфорд провел 33 матча и забил 7 голов за МЮ.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Николай Степанюк Источник: Фабрицио Романо
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